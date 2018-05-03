Тело начальника участка обнаружили на месте обрушения в шахте в Туве

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело начальника участка, пропавшего после обрушения породы на шахте в Туве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы правительства республики Долаана Салчак.

Обрушение породы произошло в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром в понедельник. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер не был не найден. По данному факту СУСК РФ по республике начал доследственную проверку.

"Буквально минут 40 назад обнаружено тело погибшего", — сказала собеседница агентства.