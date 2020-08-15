https://ria.ru/20200815/1575827914.html
При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:01
2020-08-15T17:01
республика коми
происшествия
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республика коми
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, происшествия
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми
, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, обрушилась надземная галерея — переход между помещениями. В ней находился ленточный конвейер для транспортировки угля.
Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.
"Воркутауголь" подтвердила гибель четырех горняков. В компании также заявили, что они были сотрудниками компании-подрядчика.
По предварительным данным, ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.
Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов и разобрали рухнувшую конструкцию. Шахта "Воргашорская" продолжила работу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.