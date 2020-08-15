При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека

На поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями

© Фото : ГУМЧС России по Республике Коми На поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, обрушилась надземная галерея — переход между помещениями. В ней находился ленточный конвейер для транспортировки угля.

Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.

"Воркутауголь" подтвердила гибель четырех горняков. В компании также заявили, что они были сотрудниками компании-подрядчика.

По предварительным данным, ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.

Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов и разобрали рухнувшую конструкцию. Шахта "Воргашорская" продолжила работу.