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При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:01
республика коми
происшествия
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республика коми
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика коми, происшествия

При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека

15:01 15.08.2020 (обновлено: 17:01 15.08.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Республике КомиНа поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями
На поверхности шахты Воргашорская АО Воркутауголь произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями
© Фото : ГУМЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, обрушилась надземная галерея — переход между помещениями. В ней находился ленточный конвейер для транспортировки угля.
Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.
"Воркутауголь" подтвердила гибель четырех горняков. В компании также заявили, что они были сотрудниками компании-подрядчика.
По предварительным данным, ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.
Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов и разобрали рухнувшую конструкцию. Шахта "Воргашорская" продолжила работу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
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