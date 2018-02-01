Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте "Есаульская" под Новокузнецком

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование аварии на новокузнецкой шахте "Есаульская", где в декабре под завалом оказались трое горнорабочих, специалисты определили технические причины инцидента и выявили организационные нарушения в работе предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно выводам комиссии, техническими причинами аварии явилось нарушение крепи сопряжения монтажной камеры с вентиляционным штреком и непринятие мер по ее немедленному приведению в безопасное состояние в соответствие с утвержденной документацией, а также использование постоянной крепи горной выработки в качестве опорной конструкции для ведения монтажных работ", — говорится в сообщении Ростехнадзора.
Комиссия по расследованию обстоятельств аварии предложила мероприятия, направленные на исключение подобных аварий, отмечается в сообщении.
Постановлением Новокузнецкого районного суда от 22 декабря 2017 года в ООО "Шахта "Есаульская" на 60 суток приостановлены работы по проведению и креплению горной выработки и ведению монтажных работ.