Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте "Есаульская" под Новокузнецком

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование аварии на новокузнецкой шахте "Есаульская", где в декабре под завалом оказались трое горнорабочих, специалисты определили технические причины инцидента и выявили организационные нарушения в работе предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Обрушение пород кровли произошло на шахте 20 декабря 2017 года, когда под землей находились 100 горняков. На поверхность вышли 97 работников, еще трое оказались в тупиковой части вентиляционного штрека. С заблокированными горняками была установлена связь. Позже губернатор Аман Тулеев вручил областные медали машинисту горных выемочных машин Алексею Ильиных, проходчикам Эдуарду Булычеву и Владиславу Халиулину, которые после аварии 35 часов находились за завалом.

"Согласно выводам комиссии, техническими причинами аварии явилось нарушение крепи сопряжения монтажной камеры с вентиляционным штреком и непринятие мер по ее немедленному приведению в безопасное состояние в соответствие с утвержденной документацией, а также использование постоянной крепи горной выработки в качестве опорной конструкции для ведения монтажных работ", — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Организационными причинами аварии, по мнению специалистов, стало то, что горно-монтажные работы проводились без разработанной и утвержденной в установленном порядке технической документации (в том числе подрядной организацией), вентиляционный штрек прокладывали совместно с монтажными работами, а также отсутствовал надлежащий производственный контроль со стороны специалистов шахты за работой подрядной организации и состоянием крепи горных выработок.

Комиссия по расследованию обстоятельств аварии предложила мероприятия, направленные на исключение подобных аварий, отмечается в сообщении.

Постановлением Новокузнецкого районного суда от 22 декабря 2017 года в ООО "Шахта "Есаульская" на 60 суток приостановлены работы по проведению и креплению горной выработки и ведению монтажных работ.