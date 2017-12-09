На шахте в Свердловской области погиб горняк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Горняк погиб в результате ЧП на шахте в Свердловской области, сообщает в субботу региональная прокуратура.

По данным ведомства, трагедия произошла в Североуральске на шахте "Кальинская" в ходе горных работ.

"Установлено, что 8 декабря в 20.22 (по местному времени) на шахте "Кальинская" на панельном штреке отметки в результате динамического проявления горного давления (удара) произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки, в результате чего погиб мастер – взрывник 5 разряда, 1971 г.р." – сообщает прокуратура.

По информации ведомства, по данному факту начата проверка, в ходе которой будет дана оценка "соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдению техники безопасности".

"Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте", — отмечает прокуратура.