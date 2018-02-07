СК начал доследственную проверку после аварии на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало проверку по факту аварии на шахте "Осинниковская", где в ночь на четверг произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Следователи выехали на место, информация уточняется", — сказал собеседник агентства.
В обстоятельствах инцидента также будет разбираться Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).