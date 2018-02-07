СК начал доследственную проверку после аварии на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало проверку по факту аварии на шахте "Осинниковская", где в ночь на четверг произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, под землей в момент обрушения породы находились 125 человек, восемь из них были непосредственно на аварийном участке. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают горноспасатели. Семь человек с аварийного участка, включая травмированного, вывели на поверхность. Работа шахты не останавливалась.

"Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Следователи выехали на место, информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

В обстоятельствах инцидента также будет разбираться Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).