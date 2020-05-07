Работа Владимира Путина на посту президента России

Владимир Путин, занимавший в 2008-2012 годах пост премьер-министра России, в 2012 году вновь был избран президентом. Впервые высший руководитель страны вернулся на свой пост после перерыва. Такого не было ни в современной, ни в советской, ни в дореволюционной России. На президентских выборах 2018 года Путин вновь одержал победу

Первый президентский срок (2000-2004)

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста главы государства. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. 13 января 2000 года во время посещения Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Путин объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

Первые годы своего президентства Путин посвятил решению главной задачи того периода – выводу страны из социально-экономического кризиса и созданию единого правового поля внутри страны.

Был взят курс на укрепление центральной власти . В 2000 году были созданы федеральные округа, в каждом из них появился полномочный представитель президента. Губернаторы потеряли представительство в Совете Федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосновенность.

Сотрудничество президента и парламента России позволило в 2000-2002 годах осуществить ряд правовых реформ – принять важнейшие кодексы: налоговый, административный, трудовой, гражданский и др. В декабре 2000 года президенту удалось добиться принятия новой государственной символики России, которую парламент не утверждал ранее из-за идеологических разногласий.

Российская армия решала задачу подавления вооруженных сепаратистов в Чечне, которые представляли, по словам Путина, главную угрозу целостности страны.

В этот период крупный бизнес утратил контроль над высшим чиновничеством (как это было в 1990-х годах). Кроме того, резкую реакцию высшей власти стали вызывать действия бизнесменов, которые открыто проявляли политические амбиции, подкрепленные значительными финансовыми ресурсами.

Первый президентский срок Путина был отмечен экономическими успехами России: средний годовой прирост ВВП составлял 6,5%, внешний долг уменьшился с 50% ВВП до 30%, имел место профицит бюджета и внешней торговли, выросли валютные резервы, повысился уровень благосостояния населения.

Во внешней политике Путин сумел укрепить отношения с Европейским Союзом и США, развить сотрудничество с НАТО. Он установил доброжелательные отношения с президентом США Джорджем Бушем-младшим, премьер-министром Великобритании Тони Блэром, канцлером Германии Герхардом Шредером. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Путин поддержал антитеррористическую позицию руководства США, в мае 2002 года президенты России и США подписали в Москве договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.

Второй президентский срок (2004-2008)

18 декабря 2003 года во время "прямой линии" с президентом России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться в президенты России на второй срок. 14 марта 2004 года Путин был избран на второй срок , получив в первом туре 49 565 238 голосов избирателей (71,31%).

Второй президентский срок Путина характеризовался усилением государственного контроля в сферах экономики и информационной политики, наступлением на позиции олигархов, региональных элит и оппозиционных сил.

13 сентября 2004 года, выступая на расширенном заседании правительства, Путин объявил о намерении отказаться от прямых выборов глав субъектов федерации. Губернаторы стали назначаться президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях.

26 мая 2004 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию, Путин провозгласил три "национальных проекта": преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа.

1 января 2007 года вступил в силу Закон о материнском капитале . В соответствии с ним, женщинам, родившим или усыновившим второго и последующих детей, на счет перечислялось 250 тысяч рублей. Размер капитала индексировался, в 2020 году он составляет 616 тысяч рублей (также с 2020 года действие материнского капитала распространилось на женщин, родивших или усыновивших первого ребенка, в этом случае размер капитала составляет 466 тысяч рублей).

В период с 2004 по 2008 год были решены многие социальные проблемы. Возрастающие доходы от продажи энергоносителей позволили направить значительные средства на перевооружение военной составляющей РФ, повысить зарплаты военнослужащим, начать решение жилищных проблем, продолжить создание профессиональной армии, сократив призыв на военную службу до одного года.

В начале первого президентского срока Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу удвоения ВВП за десять лет. За восемь лет этот рост составил около 70%, промышленность выросла на 75%. Прекратился отток капитала из страны, составлявший десятки миллиардов долларов, а инвестиции выросли на 125%.

В области внешней политики наметилось ухудшение отношений со странами Запада. 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Путин выступил с жесткой критикой внешней политики США и идеи однополярного мироустройства. Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

В соответствии с Конституцией РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

1 октября 2007 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил о своем согласии возглавить партийный список на парламентских выборах 2007 года.

По итогам выборов, состоявшихся 2 декабря 2007 года, 64,3% голосов избирателей получила "Единая Россия". 10 декабря четыре партии – "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Гражданская сила" – выдвинули кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента. Путин эту инициативу поддержал и 17 декабря согласился стать главой правительства. По итогам президентских выборах, прошедших 2 марта 2008 года, Медведев получил 70,28% голосов. 8 мая 2008 года Государственная Дума утвердила Путина в качестве председателя правительства РФ.

Третий президентский срок (2012-2018)

24 сентября 2011 года на съезде партии "Единая Россия" действующий президент РФ Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину баллотироваться в президенты.

27 ноября 2011 года партия "Единая Россия" утвердила Путина кандидатом в президенты РФ от партии.

На выборах 4 марта 2012 года Путин в третий раз был избран президентом РФ, получив поддержку 45 602 075 голосов избирателей, что составляет 63,60%.

В 2012 году Владимир Путин начал свою работу на посту президента с подписания так называемых " майских указов " – широкой программы развития социальных гарантий.

На ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года Путин заявил , что принятие майских указов было правильным решением и по факту они исполнены на 93-94%.

В ноябре 2017 года Владимир Путин озвучил целый ряд инициатив в социально-демографической сфере, среди них – продление программы материнского капитала до конца 2021 года, субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых родится второй или третий ребенок, а также установление с января 2018 года ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет. Кроме того, президент поручил ликвидировать очереди в ясли и повысить качество медицинского обслуживания для детей.

Третий президентский срок прошел в условиях вынужденного решения геополитических и антикризисных задач.

17 марта 2014 года Владимир Путин подписал указ "О признании Республики Крым", учитывая волеизъявление народов Крыма, высказанное на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта того же года.

С возвратом полуострова в состав России, на основании федерального закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" от 21 марта 2014 года, глава государства обеспечил себе значительное место в истории, но позиция Москвы стала причиной ухудшения отношений России и Запада.

В 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран ввели первые санкции против России. На фоне ухудшающегося конфликта на Украине и разных точек зрения на происходящее в республике санкции против РФ начали усиливать, распространяя их на крупные отрасли, в том числе добывающую. В ответ на это Россия ввела ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из этих стран. Продовольственное эмбарго, введенное Россией, дало новые возможности отечественным сельхозпроизводителям.

Агропромышленный комплекс России стал драйвером всей экономики страны. Российские производители нарастили производство как в своих привычных нишах, так и в новых, ранее занятых импортной продукцией. Российские продукты заняли большую часть прилавка, вырос и экспорт.

В третий президентский срок начался процесс омоложения губернаторского корпуса, получила развитие электронная экономика.

Российские власти уделяли значительно внимание вопросам борьбы с коррупцией внутри страны. В рамках борьбы с коррупцией прошли задержания чиновников высокого уровня: губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Коми Вячеслава Гайзера, губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

В связи с угрозами, исходящими от современного терроризма, Путин перешел от ликвидации боевиков внутри локальных пространств к международной борьбе с ними. РФ является активным участником сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов.

При активном участии России была разрешена иранская ядерная проблема и заключено соответствующее соглашение в 2015 году (в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки, Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств).

В третий президентский срок Путина Россия стала организатором целого ряда престижных международных турниров, в том числе Олимпиады 2014 года в Сочи, Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в октябре 2017 года.

Четвертый президентский срок (2018 – настоящее время)

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей.

В октябре 2018 года президент подписал закон о совершенствовании пенсионной системы.

Согласно ему, с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Согласно экспертным оценкам, благодаря совершенствованию пенсионной системы российский бюджет смог сэкономить 21,5 миллиарда рублей.

С января 2019 года в России выросла ставка налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. По словам министра финансов Антона Силуанова , власти пошли на этот шаг, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов. Кроме того, это позволит получить несырьевой доход, размер которого не будет меняться из-за колебаний внешней экономической конъюнктуры. По оценкам Минфина, повышение ставки НДС принесет стране более двух триллионов рублей.

Перед правительством РФ стояли непростые задачи по исполнению нацпроектов, но президент не раз указывал на системные проблемы в их реализации. Требовалась перенастройка системы госуправления, но не все оказались к этому готовы. 15 января 2020 года Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева. 16 января председателем правительства был назначен Михаил Мишустин.

В марте 2020 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Поправки в Конституцию будут вынесены на всероссийское голосование, оно запланировано на 2020 год.

В 2020 году мир впервые столкнулся с пандемией коронавируса.

По словам Владимира Путина, России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии. На поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавшим от коронавируса, было выделено в рамках двух антикризисных пакетов 2,1 триллиона рублей.

Во внешней политике внимание всего мира привлекли переговоры Владимира Путина с лидерами КНДР и США. Саммит Россия – США 16 июля 2018 года в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. В апреле 2019 года Владимир Путин и Ким Чен Ын провели первую полноформатную встречу во Владивостоке. Это была первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году. В декабре 2019 года Владимир Путин принял участие в первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина).

В октябре 2019 года в Сочи прошел саммит "Россия – Африка" . Столь масштабное мероприятие проводилось в современной России впервые и не имеет аналогов в истории российско-африканских отношений. Экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества. Его участниками стали более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. По итогам саммита было подписано более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей.

После полного разгрома "Исламского государства"* в Сирии к концу 2018 года был завершен вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии. На территорию России была выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Однако в Сирии продолжают выполнять поставленные задачи военные советники и военная полиция.

Россия содействует политическому урегулированию в Сирии. Россия выступила с инициативой по налаживанию широкого международного содействия возвращению на родину сирийских беженцев и сама активно включилась в этот процесс.

Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились , иностранные стратегические инвесторы увеличивают вложения в отечественные активы.

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций приходится на компании азиатских стран и Ближнего Востока. Однако и европейские корпорации, ушедшие из России по политическим причинам несколько лет назад, постепенно возвращаются.

В конце декабря 2019 года был разрешен многолетний газовый конфликт с Украиной.

Долгожданным событием стало открытие в мае 2018 года движения по автомобильной части моста через Керченский пролив. В декабре 2019 года Владимир Путин запустил железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Грузовое движение, как ожидается, откроется 1 июня 2020 года.

Летом 2018 года в России прошло крупное международное спортивное событие – чемпионат мира по футболу. Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший в России мундиаль лучшим в истории чемпионатом мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.