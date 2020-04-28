Путин: с пандемией мир столкнулся впервые

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. С пандемией коронавируса мир столкнулся впервые, но благодаря работе ученых и врачей мы знаем теперь больше и можем строить прогнозы, выбирать стратегию и тактику наших действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко стоить прогнозы, стратегию и тактику наших действий", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
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