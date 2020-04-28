Путин: с пандемией мир столкнулся впервые

"С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко стоить прогнозы, стратегию и тактику наших действий", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.