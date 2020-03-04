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МИД: спасти ядерную сделку с Ираном непросто в условиях действий США
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РИА Новости

МИД: спасти ядерную сделку с Ираном непросто в условиях действий США

11:37 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ермакова
Пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ермакова
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ермакова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва принимает все возможные усилия, чтобы спасти ядерную сделку по Ирану, но в условиях действий США это непросто, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе - ред.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников - США - грубо нарушили свои обязательства, это непросто", - сказал Ермаков на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств в рамках сделки.
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Владимир ЕрмаковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
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