МИД: спасти ядерную сделку с Ираном непросто в условиях действий США

"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе - ред.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников - США - грубо нарушили свои обязательства, это непросто", - сказал Ермаков на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.