МИД: спасти ядерную сделку с Ираном непросто в условиях действий США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва принимает все возможные усилия, чтобы спасти ядерную сделку по Ирану, но в условиях действий США это непросто, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе - ред.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников - США - грубо нарушили свои обязательства, это непросто", - сказал Ермаков на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств в рамках сделки.