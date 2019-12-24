Выбор РИА Новости: главные события в российской экономике 2019 года

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уходящий год для российской экономики оказался не очень насыщенным на новые события - в основном стартовали решения, принятые ранее: нацпроекты, налоговый режим для самозанятых и повышение НДС.

Компромиссом года можно считать договоренности между Россией и Украиной по газу. Между тем, год преподнес и неприятные сюрпризы, такие как загрязнение нефтепровода "Дружба". Кроме того, в 2019 году случилось то, к чему власти РФ готовились, но надеялись избежать: санкции США на российский госдолг и на газопровод "Северный поток-2".

Нацпроекты стартовали

Самым значимым для российской экономики событием в уходящем году стал запуск объявленных главой государства в мае 2018 года 12-ти приоритетных национальных проектов. Они должны обеспечить прорыв в социальной сфере, экономике и научно-технологическом развитии страны в течение шести ближайших лет, а их эффект каждый житель России ощутит на себе, хотя, конечно, и не сразу.

Общий объем финансирования нацпроектов до 2024 года должен составить 25,7 триллиона рублей, причем львиная доля этих расходов ляжет на федеральный бюджет. В 2019 году на эти цели в бюджете было заложено 1,8 триллиона рублей. Правда пока исполнение серьезно отстает от плана: некоторые нацпроекты выполнены лишь на 20%, а общий объем неисполненных за 10 месяцев расходов бюджета в один триллион рублей неприятно удивил даже президента РФ Владимира Путина.

Впрочем, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заверил, что неиспользованные в 2019 году деньги будут перенесены на следующий год, и все средства достигнут адресатов.

В 2020 году к реализации нацпроектов и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры подключатся еще и крупнейшие компании: Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений, за счет которого власти рассчитывают привлечь в экономику не менее 30 триллионов рублей инвестиций.

Поток повернул на Восток

По-разному заканчивается год для крупнейших проектов "Газпрома" - газопроводов "Сила Сибири" в Китай, "Турецкий поток" и "Северный поток-2" в Европу. Первый был торжественно открыт спустя пять лет после подписания контракта на поставки газа, второй достроен и его запуск намечен на 8 января, а строительство третьего затягивается.

"Силу Сибири" 2 декабря запустили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. "Газпром" и китайская CNPC договорились о ежегодных поставках по трубопроводу 38 миллиардов кубометров газа на протяжении 30 лет, при этом стоимость поставок не раскрывается. В 2020 году "Газпром" может экспортировать в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, затем планирует каждый год наращивать объемы. На этом сотрудничество не закончится: стороны обсуждают дополнительные поставки по "Силе Сибири" и по маршруту через Монголию.

"Турецкий поток" планируют торжественно запустить тоже лидеры двух стран - Путин и Тайип Эрдоган - 8 января. К этой дате будет завершена наземная часть в Турции, а морская уже готова. Первая нитка трубопровода на 15,75 миллиарда кубометров газа предназначена для поставок турецким потребителям, вторая такой же мощности - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство "Северного потока-2" тоже хотели закончить до конца года, но сначала "Газпрому" пришлось выбиться из графика из-за волокиты с разрешением от Дании, а 21 декабря швейцарская компания Allseas прекратила прокладку трубопровода из-за новых санкций США. Между тем российская сторона уже выразила уверенность, что проект все равно будет завершен. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что альтернативные варианты прокладки есть, просто это займет на несколько месяцев больше.

Газовая "форточка" с Украиной

В самом конце уходящего года разрешился многолетний газовый конфликт с Украиной. После череды напряженных переговоров в двустороннем формате, а также консультаций с ЕК и даже правительством Германии, Россия и Украина подписали в Минске протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и Нафтогаз" заключат договор о продолжении транзита.

Договоренность можно назвать сбалансированным компромиссом: Россия изначально настаивала на транзитном соглашении на год, Украина - на 10 лет, в итоге сошлись на пяти. Для транзита будут забронированы мощности в 65 миллиардов кубов на 2020 год и по 40 миллиардов кубов на 2021-2024 годы. Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, эти цифры тоже "примерно посередине" между тем, что предлагали стороны.

Удалось договориться и по судам: "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от антимонопольного штрафа в 7,4 миллиарда долларов в адрес российской компании.

Теперь стороны занимаются подготовкой документов для реализации этих договоренностей. Их подписание, а также урегулирование всех судебных споров должно произойти до 29 декабря. Вице-премьер Дмитрий Козак, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Минске, сравнил их итоги с "форточкой" для восстановления отношений России и Украины. К вопросу о прямых поставках российского газа на Украину стороны вернутся после новогодних праздников.

Проблемная "Дружба"

Серьезный удар по репутации надежного поставщика энергоресурсов и многомиллиардные убытки Россия получила весной, когда экспорт нашей нефти в Европу оказался фактически парализован из-за попадания в магистральный трубопровод "Дружба" загрязненного хлоридами сырья.

Сначала проблема слива некондиционной нефти в трубопровод казалась технической, и власти планировали быстро ее решить. Но масштаб бедствия оказался намного серьезнее – поставки по "Дружбе" были заморожены на несколько месяцев, а полностью последствия происшествия не устранены до сих пор.

Глава "Транснефти" Николай Токарев называл слив некондиционной нефти в систему "чистой воды мошенничеством". По данному факту было возбуждено уголовное дело, в котором сейчас уже 13 фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями.

Компенсировать потери грузоотправителям теперь придется "Транснефти" – компания зарезервировала 23 миллиарда рублей для этих выплат и ожидает, что процедура урегулирования продлится до середины 2020 года.

Санкции госдолгу не помеха

В середине года случилась еще одно событие, которого опасались и к которому готовились российские финансовые власти: США ввели санкции на суверенный долг нашей страны. Теперь иностранные инвесторы не смогут покупать облигации РФ в долларах. Правда, американцы не пошли по самому жесткому сценарию и не стали вынуждать инвесторов избавляться от ранее приобретенных бумаг.

С 2020 года Минфину придется забыть о долларовых займах, но это не означает, что внешний долговый рынок для России закрыт. Власти рассматривают заимствования в других валютах, в том числе – китайских юанях, которые обсуждаются уже несколько лет.

Впрочем, острой необходимости в валютных привлечениях у РФ нет – инвесторы, в том числе иностранные, с удовольствием покупают рублевые ОФЗ. Минфин еще 19 декабря отчитался о полном выполнении плана по заимствованиям на текущий год, разместив на рынке облигации более чем на 2 триллиона рублей.

НДС: ожидания и реальность

Уходящий год начался с ожидаемого, но неприятного события – ставка НДС в России выросла с 18% до 20%. Власти не скрывали, что решение о повышении налога далось им нелегко. НДС - это косвенный налог: его платят производители, но закладывают в цену товара, поэтому нагрузка в итоге увеличивается не для бизнеса, а для конечных потребителей.

Эксперты предупреждали, что повышение налога разгонит цены и затормозит экономику. В начале года так и произошло: рост ВВП замедлился, цены несколько выросли, а реальные доходы населения снизились. Но негативный эффект был кратковременным: уже в марте Минэкономразвития сообщило, что влияние повышения НДС на инфляцию исчерпано, а по итогам года рост потребительских цен в России оказался даже ниже прогнозов правительства и ЦБ.

С другой стороны, поступления от НДС в бюджет только за 10 месяцев выросли сразу на полтриллиона рублей. Этот налог является основным источником ненефтегазовых доходов федерального бюджета, которые можно тратить, не боясь "нефтяной иглы". Повышение налога позволило властям увеличить пенсии и социальные пособия, в результате подросли и реальные доходы граждан.

Самозанятые выходят из тени

Россияне, которые занимаются мелким бизнесом или подрабатывают в свободное время, в уходящем году получили в подарок специальный налоговый режим для самозанятых. В 2019 году он тестировался только в четырех пилотных регионах и существенно упростил жизнь желающим выйти из "тени" няням, домработницам, таксистам, блогерам, фрилансерам и "мужьям на час".

Предприниматели в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, имеющие оборот не более 2,4 миллиона рублей в год и без наемных работников, получили возможность установить на смартфон приложение "Мой налог" и таким образом легализовать свой бизнес.

Ставка налога для них установлена на минимальном уровне: 4% с доходов при работе с физлицами и 6% - с компаниями. При этом самозанятые были избавлены от необходимости регистрировать свой бизнес в налоговой инспекции и предоставлять отчетность.

Успех эксперимента впечатляет: с начала года с помощью нового режима зарегистрировались более 330 тысяч самозанятых, суммарно они заплатили в бюджет более миллиарда рублей с доходов в 40,4 миллиарда рублей.

Теперь с 1 января 2020 года к режиму присоединятся еще 19 регионов, а остальные субъекты РФ, как ожидается, подключатся к нему позднее.

Ставка крымского периода

Уходящий год в денежно-кредитной политике прошел под знаком смягчения - Банк России начиная с июня пять раз снижал ключевую ставку. К середине декабря она опустилась до 6,25% годовых и обновила минимум с марта 2014 года, то есть оказалась самой низкой с начала "крымской весны" и введения первых западных санкций против РФ.

Ключевая ставка – это минимальная ставка, по которой ЦБ предоставляет недельные кредиты коммерческим банкам и максимальная, под которую он готов держать их средства на своих депозитах.

Коммерческие банки также снижали свои ставки. В этих условиях набравшие ранее кредитов россияне стали активно перекредитовываться, и на этом рынке возникла угроза "пузыря". Финансовые власти стали принимать меры для его охлаждения и даже заговорили о том, чтобы ограничить выдачу ипотеки чрезмерно закредитованным заемщикам.

С другой стороны, снижение ставок по вкладам заставило граждан искать новые инструменты для накоплений, что привело к буму на рынке биржевых инвестиций: физлица за год купили акций на Московской бирже почти на 55 миллиардов рублей, а ее индекс обновлял свои максимумы несколько раз за год. Основные покупки пришлись на крупнейшие российские компании - "Газпром", Сбербанк, "Норильский никель", "Сургутнефтегаз".

ОСАГО испугалось свободы

Российские автомобилисты в начале 2019 года с опасением ждали запуска реформы ОСАГО. Ее цель – постепенно либерализовать страховые тарифы, которые сейчас регулируются государством.

На первом этапе коридор, внутри которого должна находиться базовая цена полиса, был расширен на 20% вверх (до 4942 рублей) и вниз (до 2746 рублей). При этом страховщики получили возможность использовать дополнительные коэффициенты для расчета стоимости полиса каждому водителю.

Автолюбители скептически относились к реформе, боясь, что цена "автогражданки" быстро подскочит к верней границе. Для некоторых водителей так и произошло, но большинство оказалось в выигрыше - по данным Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость полиса для физлиц за 11 месяцев снизилась на 3,45%.

До конца года планировалось еще одно расширение коридора, отмена коэффициентов территории и мощности, а затем - увеличение лимита выплат после ДТП за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Но реформа застопорилась, поскольку законодатели сошлись во мнении, что после таких изменений стоимость ОСАГО точно вырастет.

Депутаты подготовили новый законопроект, в котором предусмотрено только одно новшество - право страховщиков самим корректировать тариф на основании того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД. Банк России и Минфин поддержали новый законопроект, но принимать его будут уже в 2020 году.

Устойчивый Рунет

Для цифровой части отечественной экономики год прошел под флагом "устойчивого Рунета" – вступили в силу основные положения резонансного закона об устойчивой работе российского сегмента интернета в случае угрозы из-за рубежа.

Теперь надежность и безопасность интернета на территории РФ должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей. Координирует эту работу Роскомнадзор, а в случае возникновения угроз он сможет централизовано управлять сетями связи.

Многие опасались, что принятие закона может привести к изоляции Рунета или каким-либо ограничениям для интернет-пользователей, но власти это неоднократно опровергали. Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что речи о каких-либо ограничениях для россиян не идет, а закон призван обеспечить надежное функционирование российского сегмента интернета и возможность там работать всем - и физическим лицам, и блогерам, и госорганам без ограничений.