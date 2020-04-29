Путин о ситуации на энергетическом рынке: такого раньше не было

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматичными колебаниями, но такого еще не было.
"В свою очередь, отмечу: глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен: такого еще не было", — сказал президент на совещании по развитию энергетики.
"Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+", — добавил он.