Путин о ситуации на энергетическом рынке: такого раньше не было

"В свою очередь, отмечу: глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен: такого еще не было", — сказал президент на совещании по развитию энергетики.