Эксперты прокомментировали третий президентский срок Путина

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Третий президентский срок Владимира Путина прошел в условиях вынужденного решения геополитических и антикризисных задач, внутриполитическую повестку пришлось отодвинуть на второй план, но именно возврат к стратегии внутреннего развития страны станет главным вопросом в 2018 и последующих годах, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Эксперты отмечают, что именно приоритету "домашних" вопросов отвечает продолжающееся омоложение губернаторского корпуса, развитие цифровой экономики. Все это, в конечном итоге, отмечают они, нацелено на подготовку страны не только на 2018-й, но и на последующие годы.

В субботу, 7 октября, Путин отпразднует свой юбилей — российскому лидеру исполняется 65 лет. Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства России, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. Этот пост он занимал два срока подряд, а в 2008 году новоизбранный глава государства Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Путина председателем правительства России. В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, начав свою работу с подписания так называемых "майских указов" — широкой программы развития социальных гарантий. Третий президентский срок Путина заканчивается весной 2018 года, тогда же в России пройдут президентские выборы.

Текущая ситуация и итоги "шестилетки"

Подходящий к концу третий президентский срок Путина, отмечает политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, проходил в ситуации, которая сильно отличается от той, что была в первые два срока.

"Президент очень сильно развернулся в сторону решения геополитических задач. Для него защита суверенитета стала ведущим мотивом его деятельности, и на это, как мне кажется, была направлена большая часть усилий", — пояснил Слатинов.

В то же время, по его мнению, "Путин хотел, чтобы этот третий срок был посвящен больше реализации майских указов, повышению уровня жизни". "А получилось, что пришлось что-то делать и с протестами, и с перенастройкой политической системы после протестов. Я думаю, что на его личность это произвело очень сильное впечатление", — предположил собеседник агентства.

С другой стороны, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что если с "майскими указами" оказалось не все благополучно, то в экономическом смысле удалось провести страну через ряд кризисов, усугубленных санкционным воздействием. "В этой связи, конечно, президенту есть, чем гордиться", — считает эксперт.

С этим солидарен и Слатинов, который отмечает, что,будучи главой правительства, Путин уже имел дело с кризисом 2008-2009 годов, и хотя ситуация, разворачивающая с 2014 года качественно иная, с этим, в принципе, президент тоже справился.

По мнению Мухина, "Путин изменяется от срока к сроку" и находит в себе силы принимать новое и корректировать старое. При этом, считает эксперт, президента можно назвать "и консерватором, и либералом в одном лице". "То сохранение элит, которое он демонстрирует от срока к сроку, помогло создать у них сравнительно устойчивую политическую конструкцию, это с одной стороны. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что он на данном этапе, во всяком случае, в последний президентский срок отдает предпочтение молодым профессионалам", — сказал Мухин.

Суть начавшихся изменений

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.

Слатинов обращает внимание на две задачи, которые решают губернаторские отставки и назначения. Первая – предвыборная — "уход непопулярного и неэффективного губернатора дает бонус кандидату от власти на президентской кампании". "Люди в регионах, уставшие от долгого правления какого-то губернатора или уставшие от неэффективного правления, видя, что Кремль поменял первое лицо в регионе, люди отплатят, скажем так, благодарностью в марте (на выборах – ред.)", — пояснил эксперт.

Второй момент связан с тем, что назначая молодых управленцев Кремль делает ставку на повышение эффективности регионального управления – очень важный элемент стратегии ускорения экономического роста после президентских выборов, также обращает внимание Слатинов.

На это же указывает и Мухин, по словам которого, "это попытка перезапустить инфраструктурные проекты в регионах", чтобы они были более привлекательными для местного населения, которое до сих пор стремилось в Москву и Санкт-Петербург.

"Президент обратил внимание на то, что наше будущее — это наши дети. Дети могут быть совсем маленькими, а могут быть взрослыми. Вот, собственно, поколение 30-40-летних менеджеров, управленцев, которых Путин сейчас ведет к власти, это очевидно, это как раз те самые наследники, это люди, которые будут оценивать его деятельность на посту президента – все сроки", — добавил он.

После 2018-го

Омоложение губернаторского корпуса, развитие электронной экономики, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, говорят о том, что президент "старается быть в тренде", и, в отличие от первого президента страны Бориса Ельцина, заранее подготовить "не только одного преемника себе, но и целое поколение людей, которые смогут занять ключевые посты в государстве через несколько лет". "Президент хочет, чтобы политический транзит, который мы ожидаем в ближайшее время, то есть перемена лидера, вообще перемена команды и возможное изменение курса, чтобы все это произошло очень системно, последовательно, чтобы вокруг была целая группа людей, способных занять практически все государственные должности, чтобы ни одна из них не выпала", — считает собеседник агентства.

Слатинов считает, что если Путин выдвинется на президентских выборах, то важнейшей задачей нового срока будет переход к развитию, "причем довольно приличными темпами".

"Три года падал уровень жизни… люди терпели на самом деле, и рейтинги власти не упали. За счет активной геополитики мы все-таки, я бы сказал, заявили о себе как о великой державе, вернувшейся на мировую шахматную доску. И чтобы поддерживать и дальше военное лидерство и геополитическую роль, необходимо развивать экономику и повышать уровень жизни людей. И задача президента, как я понимаю, как он ее чувствует, заключается в том, чтобы придать ускорение и вернуться к стратегии внутреннего развития страны. И в связи с этим происходят изменения в губернаторском корпусе", — считает эксперт.

В любом случае, отмечает Слатинов, после 2018 года акценты сместятся с внешней политики на внутреннее развитие, "но и от геополитики тоже никуда не денешься". "С 2012 по 2014 годы происходила эта переориентация России на активную геополитическую игру, а теперь, с 2018 года необходимо переориентировать приоритеты на внутреннюю политику", — сказал собеседник агентства.

Миронов добавляет, что если Путин будет выдвигать свою кандидатуру на выборах и победит, то в течение будущих шести лет рядом с президентом "начнут появляться новые молодые кадры на высших постах". "В конечном счете, будет найден и преемник на должность президента, который будет избран либо в 2024 году, либо, возможно, даже раньше – не исключено, что будут и досрочные выборы. Это будет человек, скорее всего, опять же более молодой возрастной категории", — заключил эксперт.