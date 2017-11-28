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Общество

Социальные инициативы Путина: поддержать семью, повысить рождаемость

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Главное за 28 ноября 2017 года (11)
18:2128.11.2017
(обновлено: 18:54 28.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник озвучил целый ряд инициатив в социально-демографической сфере, среди них — продление программы материнского капитала до конца 2021 года, субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых родится второй или третий ребенок, а также установление ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет.

Выступая на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей со своими предложениями, глава российского государства отметил необходимость "перезагрузки" демографической политики в стране.

Продлить маткапитал

Действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года, однако во вторник Путин предложил продлить ее до конца 2021 года. Российский лидер также предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала.

Женщина с ребенком. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Путин предложил продлить программу маткапитала до 2022 года
"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — сказал Путин.

По его словам, подход будет адресным. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста. "Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — пояснил российский лидер.

Как считает первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, решения Путина, связанные с материнским капиталом и поддержкой нуждающихся семей, положительно скажутся на демографической ситуации.

"Многие семьи готовы завести второго и третьего ребенка, но у них не хватает собственных средств на решение жилищной проблемы. И часть материнского капитала остается невостребованной. Поэтому для них крайне актуально получить дополнительную помощь, такая возможность появится", — сказал он.

Поддержать первенцев

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В интересах детей: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей
Путин заявил, что с января 2018 года в РФ будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной. Финансовые расходы на реализацию этих мер составят за три года 144,5 миллиарда рублей.

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая среди всех мер поддержки семьи для стимулирования рождаемости, предложенных президентом, особо выделила именно эту инициативу.

"Уверена, что для многих это станет весомым доводом, чтобы не ставить впереди материнства карьерные цели", — пояснила Гурцкая РИА Новости.

По словам общественницы, конкретные меры поддержки семей для стимулирования рождаемости — это "серьезный итог реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".

Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца

Первый зампред фракции "Единая Россия" Исаев тоже считает важным решение по ежемесячной выплате за первого ребенка.

"Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет, проблема во многом решена благодаря программе "детские сады — детям", а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо. Это самый чувствительный в данном случае момент", — говорит парламентарий.

Привести в порядок детские поликлиники

Путин в своем выступлении выступил за повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям и коснулся проблемы состояния детских поликлиник. По его словам, чтобы провести их реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам потребуется более 50 миллиардов рублей.

Пациент проходит обследование на компьютерном томографе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Путин: на реконструкцию медучреждений потребуется 50 млрд руб

"Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал Путин.

Правительству вместе с регионами, добавил он, "необходимо оперативно отработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц, а также утвердить условия софинансирования и правила отбора поликлиник, сделать это с учетом готовности проектно-сметной документации и, прежде всего, остроты проблемы".

Министр здравоохранения Вероника Скворцова по итогам координационного совета заявила журналистам, что ведомство поддерживает поручение президента о реконструкции и строительстве детских поликлиник.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин рассказал о расходах на выплаты по программе поддержки семей в России

"Мы столкнулись с тем, что изношенные здания поликлиник, в общем, требуют существенного обновления. И действительно, (это) иногда приспособленные помещения, иногда в жилых домах. Поэтому то задание, которое дал президент, подготовить программу по реконструкции, капитальному ремонту, по строительству новых поликлиник, мы горячо поддерживаем", — сказала Скворцова.

Она также считает, что предложенные Путиным меры по улучшению ситуации в демографии России "полноценны" и "касаются всех граней и социальной помощи, социальной защиты и медицинского сопровождения".

Ипотечная спецпрограмма

Президент РФ Владимир Путин перед началом заключительного заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин предложил специпотеку семьям, ждущим второго или третьего ребенка
Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предложенная президентом РФ программа будет востребована и такими семьями, и банками.

"Это хорошая программа, абсолютно правильная, многие благодаря участию в ней смогут решить свои проблемы. Банкам она тоже выгодна. Они будут получать деньги из бюджета, а поскольку это все-таки хороший ипотечный продукт — там есть обеспечение хорошее, то банки с интересом будут работать с ним", — сказал депутат РИА Новости, комментируя предложение главы государства.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин призвал стимулировать рождаемость

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что реализация данной инициативы сделает доступней для семей с двумя и более детьми квартиры в новостройках на 7-8%.

"Расширение доступности ипотечных продуктов для семей с несколькими детьми может привести к росту спроса на 2-3-комнатные квартиры, которые сейчас во многих проектах остаются нераспроданными из-за повышенной популярности студий и однокомнатных", — пояснил Попов РИА Недвижимость.

Деньги и средства найдутся

Как сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Минфин и Минтруд РФ предварительно просчитали затраты на все предложенные президентом социальные меры и подтвердилИ возможность их реализации.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин отметил значение института семьи для государства

"Президент ничего никогда не вносит без предварительной проработки, я это знаю. Поэтому, естественно, предварительно Минтруда и соцзащиты, Минфин просчитали все эти меры, и подтвердили возможность их реализации", — сказала Матвиенко.

По ее словам, оперативно будут подготовлены изменения в законодательство и новые меры поддержки семей будут отражены в бюджете 2018 года.

Как считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова, субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых родится второй или третий ребенок, потребует 10 миллиардов рублей ежегодно, что является относительно скромной бюджетной субсидией.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт рассказал, как можно профинансировать социальные инициативы Путина
"Семьи, у которых в 2018 году родится 2-й или 3-й ребенок, — 0,5% населения РФ. Если предполагается обычный механизм — субсидирование разницы между рыночными ставками и социальной ставкой по ипотеке, то мера потребует относительно скромных бюджетных субсидий (не более 10 миллиардов рублей в год)", — говорит Порохова.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик полагает, что инициативы в социальной сфере, озвученные Путиным, могут быть профинансированы за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ.

"Я думаю, компромисс здесь скорее может заключаться в том, что проектировки бюджета Минфина достаточно консервативны и, наверное, можно предусмотреть возможность реализации такого рода инициатив за счет дополнительных доходов бюджета, которые получаются за счет превышения цен на нефть, которые мы сейчас наблюдаем. Наверное, такого рода компромисс был бы возможен в условиях, когда, с одной стороны, необходима адаптация к снижению цен на нефть последние три-четыре года и, с другой стороны, необходимо стимулировать рост и поддерживать благосостояние населения", — сказал Лисоволик РИА Новости.

"Наверное, таким образом это и будет разрешаться — то есть за счет того, что приоритет в распределении дополнительных доходов бюджета будет отдаваться такого рода проектам", — добавил он.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Енот Полоскун
Всё это, конечно, хорошо, особенно накануне выборов. Но лучше бы Путин огласил состав будущего правительства, которое после его переизбрания будет и дальше работать над "улучшением" качества жизни простых граждан и их детей, уже имеющихся и будущих. Но, судя по тому, что членам нынешнего правительства все скандалы, как с гуся вода, никаких изменений не предвидится. По этому, наивно предполагаю, что данный вопрос тактично обойдут стороной, привычно призывая голосовать "за стабильность", без всяких там дебатов в прямом эфире, ибо, не царское это дело - отвечать на острые вопросы без предварительной фильтрации. Да, и Силуанов тут заявил, что у нас слишком много несознательных граждан необоснованно получают пособия и льготы, и надо количество этих граждан сокращать. Депутаты и чиновники в это число, подозреваю, не входят, их надо беречь и лелеять, короче, голосовать за стабильность, ибо хуже вряд ли уже станет, а лучше - есть шанс!
18:51
28.11.2017
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Iyrist.n
Главное кинуть клич перед выборами или пустить слезу. Русский человек легковерный-как сказал Влад Чижов. И мошенники этим пользуются во всю. Забыли наверное старую пословицу-,,даром дают только татарам''. А все их круглые столы-посиделки сделаны для улучшения ,,только настроения'' людей , но не жизни. Олигархи никогда своего ,,по хорошему''- не отдадут. Закон джунглей.
19:25
28.11.2017
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