Сергей Катырин: продэмбарго открыло российским производителям новые ниши

Продовольственное эмбарго, введенное Россией три года назад, дало новые возможности отечественным сельхозпроизводителям, магазины увеличили число российских продуктов на полках, а сельское хозяйство нарастило долю в экономике. О том, кому удалось извлечь выгоду от ограничительных мер, о конкуренции с иностранными производителями и потенциале российского экспорта рассказал в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.
— Как вы оцениваете три года действия продовольственных контрсанкций с точки зрения развития российского АПК — смогли ли российские компании воспользоваться ограничениями для развития производства, смогли ли повысить эффективность и качество выпускаемой продукции?
— Да, во многом смогли. Россия ответила на санкции со стороны Евросоюза и США продовольственными контрмерами. В результате европейские производители фруктов, овощей, молочной продукции, мясной продукции практически потеряли официальный доступ на российский рынок, считавшийся для них одним из важнейших. Для возмещения фермерских потерь в странах ЕС прибегли к введению мер господдержки. На прилавках российских магазинов теперь стало гораздо больше отечественных молочных продуктов, мяса, мясных полуфабрикатов, овощей и фруктов. Анализ показывает, что отечественные производители все больше используют отечественное сырье.
Агропромышленный комплекс России растет третий год подряд, став драйвером всей экономики страны. Российские производители активно наращивают производство как в своих привычных нишах, так и в новых, ранее занятых импортной продукцией. Страна собирает высокие урожаи зерновых, кукурузы, картофеля, нарастила вылов рыбы, производство мяса и мясной продукции и так далее. Российские продукты занимают все большую часть прилавка. Растет и наш экспорт.
Российские сыры заполнили нишу, которую ранее занимала иностранная продукция. Конечно, пока по качественным показателям она иногда проигрывает, но, думаю, это вопрос времени. Именно молочной промышленности в период реализации нацпроекта "Развитие АПК" были даны большие преференции. В мясной отрасли также серьезные изменения: страна практически полностью обеспечивает себя мясом птицы, кроме того, на 26 процентов возросло производство свинины, повысилось присутствие фермеров на рынке мясного сырья. И еще один немаловажный факт: сегодня на Западе и в Китае признают: российское продовольствие является экологически чистым.
— Насколько негативным событием для российского АПК станет отмена продовольственных санкций? Или же российские производители в достаточной мере усилили свои позиции и конкуренция с иностранными компаниями им не помешает?
— Не мы вводили санкции против России, не нам их и отменять, а уж если и придется двигаться по пути отмены, то только так, чтобы наша экономика не пострадала. Впрочем, я уверен, что ожидать одномоментную отмену всех санкций не следует. Это будет (если вообще в ближайшие годы будет) медленное движение, да и не по всем направлениям сразу.
— Оправданы ли были контрсанкции России против санкций ЕС и США, адекватен ли был этот ответ? Больнее продэмбарго ударило по россиянам или по европейским сельскохозяйственным производителям?
— Полагаю, наши контрмеры были оправданы. Во-первых, все же чисто морально неприятно было бы промолчать. Во-вторых, если бы мы смирились с санкциями, то, получается, Запад на нас бы зарабатывал, как и раньше, а мы бы только теряли. Наши контрмеры достаточно больно ударили по многим европейским производителям и бьют сегодня. Поэтому все громче звучат голоса в Европе об отмене санкций. Ну и, главное, не было бы взрывного роста нашего сельского хозяйства, такого роста, который и для многих в России стал неожиданным.
Но анализ импортозамещения в АПК, выполненный для оценки влияния эмбарго на рост нашего сельскохозяйственного производства, на снижение импортоемкости продовольственного сектора, на положительный баланс экспортно-импортных операций по продовольствию и рост доступности отечественного продовольствия для населения страны показал неоднозначные, а порой и отрицательные результаты. Упомяну здесь только один момент, с которым наше население сталкивается в повседневной жизни. Произошло снижение реальных доходов населения, покупаются более дешевые продукты. И пока уровень потребления по важнейшим видам продуктов все еще отстает от уровня, который был до начала санкционной войны. Это плохо, это надо исправлять быстрее.
В то же время Россия стала устойчивым нетто-импортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья и сейчас практически полностью уже обеспечивает собственную продовольственную безопасность.
— А есть ли еще у нас экспортный продовольственный потенциал? Каких товаров, куда?
— Сегодня основными экспортными товарами России являются зерновые, растительное масло, рыба, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Перспективны с точки зрения экспорта пшеничная мука, печенье, макароны, колбасы, мясные и рыбные консервы, рыбное филе, молочные продукты (сыры, сухое и сгущенное молоко и прочее). В этих условиях встраивание России в глобальный продовольственный рынок может идти по сложному пути построения устойчивой высокоэффективной агропродовольственной системы индустриального типа, которая позволит стране завоевать достойные позиции на мировом рынке.
В целом три четверти всех поставок российской агропродовольственной продукции направляется в страны дальнего зарубежья, одна четверть — в постсоветские страны.
Однако при этом на страны постсоветского пространства приходится две трети поставок продукции пищевой промышленности. В торговле со странами дальнего зарубежья, наоборот, две трети поставок приходятся на долю сельхозпродукции. Это говорит о том, что продукция российской пищевой промышленности, в отличие от зерна, еще недостаточно известна в большинстве стран мира.
В 2016 году импорт превысил экспорт почти в 1,5 раза. Сохраняется высокий удельный вес импорта говядины (48%), сухого молока и сливок (60,2%), масла животного и сыров (до 25%). В 2015-2016 сельскохозяйственном году мы экспортировали почти 34 миллиона тонн зерна — рост за десять лет почти втрое. Число стран-импортеров российского зерна выросло с 60 до 100.
— Что нужно для того, чтобы увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство и смежные отрасли?
— Большинство российских предпринимателей считает, что необходимо наращивать господдержку всего агропромышленного комплекса. Требуется не только снижение налогов, стоимости ГСМ для аграриев и смежных производств. Нужны дешевые кредиты и для приобретения сельхозтехники, и что очень важно — для закупки перерабатывающими предприятиями нового оборудования, способного выпускать новые виды конкурентоспособной продукции.
Собственно, нужно сегодня то же самое, что и всей нашей экономике: комфортные условия для инвесторов и дешевые длинные кредитные деньги. В сущности, в основном это все. Правда, движемся мы здесь очень медленно.