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Интервью

Сергей Катырин: продэмбарго открыло российским производителям новые ниши

10:0007.08.2017
(обновлено: 10:03 07.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на пресс-конференции Информация как важнейшее условие развития бизнеса в РоссииПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на пресс-конференции Информация как важнейшее условие развития бизнеса в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продовольственное эмбарго, введенное Россией три года назад, дало новые возможности отечественным сельхозпроизводителям, магазины увеличили число российских продуктов на полках, а сельское хозяйство нарастило долю в экономике. О том, кому удалось извлечь выгоду от ограничительных мер, о конкуренции с иностранными производителями и потенциале российского экспорта рассказал в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

— Как вы оцениваете три года действия продовольственных контрсанкций с точки зрения развития российского АПК — смогли ли российские компании воспользоваться ограничениями для развития производства, смогли ли повысить эффективность и качество выпускаемой продукции?

— Да, во многом смогли. Россия ответила на санкции со стороны Евросоюза и США продовольственными контрмерами. В результате европейские производители фруктов, овощей, молочной продукции, мясной продукции практически потеряли официальный доступ на российский рынок, считавшийся для них одним из важнейших. Для возмещения фермерских потерь в странах ЕС прибегли к введению мер господдержки. На прилавках российских магазинов теперь стало гораздо больше отечественных молочных продуктов, мяса, мясных полуфабрикатов, овощей и фруктов. Анализ показывает, что отечественные производители все больше используют отечественное сырье.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖенщина у прилавка с сырами
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина у прилавка с сырами

Агропромышленный комплекс России растет третий год подряд, став драйвером всей экономики страны. Российские производители активно наращивают производство как в своих привычных нишах, так и в новых, ранее занятых импортной продукцией. Страна собирает высокие урожаи зерновых, кукурузы, картофеля, нарастила вылов рыбы, производство мяса и мясной продукции и так далее. Российские продукты занимают все большую часть прилавка. Растет и наш экспорт.

Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Три года продэмбарго: как ответ на санкции Запада помог российскому АПК
В определенной степени позитивной динамике способствовали мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы. Рост отрасли в последнее время характеризуется стабильностью. Кроме того, волатильность рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары как на внутреннем рынке, так и на экспортном, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы.

Российские сыры заполнили нишу, которую ранее занимала иностранная продукция. Конечно, пока по качественным показателям она иногда проигрывает, но, думаю, это вопрос времени. Именно молочной промышленности в период реализации нацпроекта "Развитие АПК" были даны большие преференции. В мясной отрасли также серьезные изменения: страна практически полностью обеспечивает себя мясом птицы, кроме того, на 26 процентов возросло производство свинины, повысилось присутствие фермеров на рынке мясного сырья. И еще один немаловажный факт: сегодня на Западе и в Китае признают: российское продовольствие является экологически чистым.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПрилавок с мясом на Центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Прилавок с мясом на Центральном колхозном рынке в Краснодаре

— Насколько негативным событием для российского АПК станет отмена продовольственных санкций? Или же российские производители в достаточной мере усилили свои позиции и конкуренция с иностранными компаниями им не помешает?

— Не мы вводили санкции против России, не нам их и отменять, а уж если и придется двигаться по пути отмены, то только так, чтобы наша экономика не пострадала. Впрочем, я уверен, что ожидать одномоментную отмену всех санкций не следует. Это будет (если вообще в ближайшие годы будет) медленное движение, да и не по всем направлениям сразу.

Прохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Россия предпримет все меры, чтобы уже сделанное нами не пострадало. Очень многое поставлено на карту, очень многие проекты на селе и в промышленности только-только начали набирать силу, вложены огромные деньги, поэтому рисковать мы не намерены. Это очень актуально. Вечными ни санкции, ни наши внешние ограничительные меры не будут. Готовы ли мы к тому, что на российских прилавках вновь начнут появляться иностранные продукты? Никто не исключает того, что для возвращения на наш рынок иностранные сельхозпроизводители попробуют демпинговать, тем самым искусственно снижая спрос на нашу продукцию.

— Оправданы ли были контрсанкции России против санкций ЕС и США, адекватен ли был этот ответ? Больнее продэмбарго ударило по россиянам или по европейским сельскохозяйственным производителям?

— Полагаю, наши контрмеры были оправданы. Во-первых, все же чисто морально неприятно было бы промолчать. Во-вторых, если бы мы смирились с санкциями, то, получается, Запад на нас бы зарабатывал, как и раньше, а мы бы только теряли. Наши контрмеры достаточно больно ударили по многим европейским производителям и бьют сегодня. Поэтому все громче звучат голоса в Европе об отмене санкций. Ну и, главное, не было бы взрывного роста нашего сельского хозяйства, такого роста, который и для многих в России стал неожиданным.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Но анализ импортозамещения в АПК, выполненный для оценки влияния эмбарго на рост нашего сельскохозяйственного производства, на снижение импортоемкости продовольственного сектора, на положительный баланс экспортно-импортных операций по продовольствию и рост доступности отечественного продовольствия для населения страны показал неоднозначные, а порой и отрицательные результаты. Упомяну здесь только один момент, с которым наше население сталкивается в повседневной жизни. Произошло снижение реальных доходов населения, покупаются более дешевые продукты. И пока уровень потребления по важнейшим видам продуктов все еще отстает от уровня, который был до начала санкционной войны. Это плохо, это надо исправлять быстрее.

В то же время Россия стала устойчивым нетто-импортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья и сейчас практически полностью уже обеспечивает собственную продовольственную безопасность.

— А есть ли еще у нас экспортный продовольственный потенциал? Каких товаров, куда?

— Сегодня основными экспортными товарами России являются зерновые, растительное масло, рыба, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Перспективны с точки зрения экспорта пшеничная мука, печенье, макароны, колбасы, мясные и рыбные консервы, рыбное филе, молочные продукты (сыры, сухое и сгущенное молоко и прочее). В этих условиях встраивание России в глобальный продовольственный рынок может идти по сложному пути построения устойчивой высокоэффективной агропродовольственной системы индустриального типа, которая позволит стране завоевать достойные позиции на мировом рынке.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Минпромторга РФ
Георгий Каламанов: для нас Африка до сих пор остается terra incognita
Основными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции являются Азия (43% от общего объема экспорта), Африка (25%), СНГ (20%). Большая часть российского экспорта молока, мяса, картофеля, кондитерских изделий ориентирована на ближнее зарубежье — страны СНГ: здесь в рамках Евразийского экономического союза и соглашений по СНГ созданы благоприятные условия для товарооборота.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПогрузка кукурузы российского производства на японское судно во Владивостокском морском торговом порту
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка кукурузы российского производства на японское судно во Владивостокском морском торговом порту

В целом три четверти всех поставок российской агропродовольственной продукции направляется в страны дальнего зарубежья, одна четверть — в постсоветские страны.

Однако при этом на страны постсоветского пространства приходится две трети поставок продукции пищевой промышленности. В торговле со странами дальнего зарубежья, наоборот, две трети поставок приходятся на долю сельхозпродукции. Это говорит о том, что продукция российской пищевой промышленности, в отличие от зерна, еще недостаточно известна в большинстве стран мира.

В 2016 году импорт превысил экспорт почти в 1,5 раза. Сохраняется высокий удельный вес импорта говядины (48%), сухого молока и сливок (60,2%), масла животного и сыров (до 25%). В 2015-2016 сельскохозяйственном году мы экспортировали почти 34 миллиона тонн зерна — рост за десять лет почти втрое. Число стран-импортеров российского зерна выросло с 60 до 100.

— Что нужно для того, чтобы увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство и смежные отрасли?

Шоколад Аленка
© РИА Новости / Мария Косарева
Шоколадная Аленка для 1,374 миллиарда китайцев

— Большинство российских предпринимателей считает, что необходимо наращивать господдержку всего агропромышленного комплекса. Требуется не только снижение налогов, стоимости ГСМ для аграриев и смежных производств. Нужны дешевые кредиты и для приобретения сельхозтехники, и что очень важно — для закупки перерабатывающими предприятиями нового оборудования, способного выпускать новые виды конкурентоспособной продукции.

Собственно, нужно сегодня то же самое, что и всей нашей экономике: комфортные условия для инвесторов и дешевые длинные кредитные деньги. В сущности, в основном это все. Правда, движемся мы здесь очень медленно.

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