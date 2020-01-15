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Отставка правительства России
2020-01-15T19:36+0300
https://ria.ru/20200115/1563467396.html
Путин подписал указ об отставке правительства
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РИА Новости

Путин подписал указ об отставке правительства

19:27 15.01.2020 (обновлено: 19:36 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Вчера, 17:56
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