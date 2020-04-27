Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российский парламент, в случае одобрения соответствующих поправок в конституцию гражданами России, в обозримом будущем получит больше полномочий. В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, парламентарии рассказали РИА Новости, нужно ли Российский парламент, в случае одобрения соответствующих поправок в конституцию гражданами России, в обозримом будущем получит больше полномочий. В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, парламентарии рассказали РИА Новости, нужно ли Совету Федерации и Государственной Думе еще больше полномочий и когда в России произойдет "победа парламентаризма".

День российского парламентаризма отмечается в РФ с 2012 года, именно тогда соответствующий закон подписал президент Владимир Путин . Праздник ежегодно отмечается 27 апреля - по случаю первого заседания Государственной Думы России, которое состоялось в 1906 году.

В 2020 году президент подписал закон о поправке в конституцию, по которому Госдума получит право утверждать кандидатуру премьера, предложенную главой государства. Кроме того, Госдумой будут утверждаться кандидатуры зампредов правительства и некоторых федеральных министров.

Предполагается, что Совет Федерации сможет прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов, если они совершили поступки, порочащие честь и достоинство судьи.

Кроме того, президент будет вносить в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов СП.

Поправки в конституцию будут вынесены на всероссийское голосование, оно запланировано на 2020 год.

Об историческом моменте для российского парламента

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что сегодня, когда в стране проводится конституционная реформа, роль парламента усиливается. Этот период времени Нилов назвал историческим.

"Мы видим, что наступил тот исторический момент, очередной рубеж усиления роли парламентаризма. Парламент, я подчеркиваю, это не только законодательная ветвь власти, но и представительная. С точки зрения представительства, с точки зрения отстаивания интересов, мы видим, что у нас сегодня по-другому строится работа правительства: жестче осуществляется спрос с кабинета министров и отдельных министров, руководителей агентств; жестче ставятся вопросы, когда проводятся парламентские слушания, куда приглашаются должностные лица", - сказал Нилов РИА Новости.

Говоря о предложениях по изменению Государственной Думы, Нилов напомнил об инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить число депутатов. Кроме того, Нилов считает целесообразным провести монетизацию льгот депутатов и сенаторов, а также сократить общие расходы на содержание парламента.

"Кроме этого, мы считаем, что роль парламента нужно усиливать с точки зрения общественного контроля, с точки зрения назначения проверяющих надзорных органов, где в обязательном порядке должны быть представители оппозиции для того, чтобы система сдержек и противовесов в системе управления действовала полноценно", - заключил депутат.

Парламентский контроль и "победа парламентаризма"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за усиление самостоятельности парламента и парламентского контроля за исполнительной властью.

"Парламенту надо быть самостоятельным. Мы неслучайно вносим поправки в конституцию, чтобы все ветви исполнительной власти были подконтрольны избранным от народа - это главное условие", - сказал Зюганов РИА Новости.

По его словам, "исполнительная власть без контроля... или сопьется, или проворуется, или с ума сойдет".

"Поэтому надо усиливать контроль парламента за исполнительной властью... Впереди у парламента сложные задачи. Если он не сделает выводы, то впереди нас ждут большие потрясения", - считает лидер КПРФ.

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов в свою очередь отметил тенденцию усиления парламентаризма в РФ и заметил, что поправки в конституцию будут большим шагом относительно укрепления роли парламента в политической системе.

"Совершенно очевидна тенденция на укрепление парламентаризма в течение последних 25 лет. Если сначала работа Думы, а мы помним при каких событиях это произошло после октября 1993 года, характеризовалась почти полным доминированием исполнительной власти, то в последние годы предприняты шаги по расширению прав парламента: введены возможности парламентского контроля, парламентское расследование. Последние изменения в конституцию, когда парламент сможет влиять на кадровый состав правительства напрямую и окончательно, - это, конечно, большой шаг в сторону повышения роли парламента в политической системе", - сказал Емельянов РИА Новости.

При этом политик прогнозирует, что в течение десяти лет в России может быть сформирована двухпартийная система, и "стабильные партии" будут делегировать из своего состава кандидатов на правительственные посты. Такую систему Емельянов назвал победой парламентаризма.

"Для того, чтобы правительство было стабильным и не зависело от коалиций, лучше всего, чтобы была двухпартийная система. Я думаю, что если не через год-два, то через десять лет мы к такой двухпартийной системе придем. Когда будут стабильные партии, ответственные, с хорошим кадровым составом, которые из своего состава будут выделять министров, вице-премьеров, премьер-министров, тогда парламентаризм окончательно, скажем так, победит", - пояснил Емельянов.

Российский парламент и современные вызовы

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в разговоре с РИА Новости заявила, что в условиях новых вызовов, стоящих перед страной, консолидация усилий парламентариев приобретает особое значение. Она подчеркнула, что в России сформирована прочная законодательная база, ставшая основой для поступательного развития страны.

"В то же время современные реалии требуют оперативного реагирования и постоянного совершенствования действующего законодательства. Так, в Совете Федерации создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в условиях сложившейся обстановки", - сказал политик.

Она выразила уверенность в том, что в тесном сотрудничестве с региональными депутатами, деловым и научно-экспертным сообществом, министерствами и ведомствами парламентарии смогут выработать эффективные законодательные меры, направленные на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы.

Как добавила вице-спикер СФ, День российского парламентаризма - это еще одна возможность для дополнительного информирования граждан о деятельности законодательных органов власти, основных направлениях, планах и приоритетах.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") заявил, что парламент любой страны, в том числе России, как выборный орган всегда будет отражать состояние общества.

"Общественное настроение, мнение, волнения, течения, - все это так или иначе находит выход через избирательный механизм в качестве отражения политического партийного расклада. Я уверен, что все-таки парламент будет сохранять свой авторитет, будет ответственным органом, работающим не только по принципу популизма. Здоровый популизм в политике всегда был, есть и будет, политика без популизма невозможна", - сказал Вяткин РИА Новости.

Говоря о поправках в конституцию, Вяткин заявил, что с их помощью будет усовершенствована система сдержек и противовесов, что потребует от парламента большей ответственности, большей ориентации на мнение граждан и регионов.

В то же время на данном этапе депутат считает преждевременным еще большее расширение полномочий Госдумы и Совфеда, поскольку пока не произошла "обкатка" вынесенных на всероссийское голосование норм.