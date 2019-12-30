Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%. Какие регионы, отрасли и проекты больше всего привлекают зарубежный капитал — в материале РИА Новости.

Двести восемьдесят миллиардов долларов за год

Пауза в строительстве газопровода "Северный поток — 2" из-за того, что швейцарская компания Allseas, владелец судов-трубоукладчиков, испугалась санкций Вашингтона, — исключительный случай. И не только потому, что американские законодатели беспардонно вмешались в дела европейского бизнеса.

Обычно западные компании закрывают глаза на угрозу санкций и наращивают участие в российских проектах. Это подтверждают данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): по предварительным оценкам, в 2019 году иностранные вложения в страну увеличились на 70%. Причем только партнеры фонда вложили в совместные проекты 280 миллиардов долларов.

Это легко объяснить: российские активы обеспечивают оптимальное сочетание доходности и риска. Так, только по проектам, которые курирует РФПИ, доходность за год выросла на 13% — до 3,6 триллиона рублей.

Причем, в отличие от прошлых лет, основной поток иностранных денег идет сегодня не в столицу. "Более 90% инвестиций осуществляется за пределами Москвы и охватывает более восьмидесяти российских регионов", — утверждает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отмечает, что подготовка региональных проектов заметно улучшилась — они четко структурированы и нацелены на интересы инвесторов.

Пока наибольший объем прямых иностранных инвестиций по-прежнему приходится на компании азиатских стран и Ближнего Востока. Однако и европейские корпорации, ушедшие из России по политическим причинам несколько лет назад, постепенно возвращаются.

Сфера интересов

Наибольший интерес у иностранных инвесторов вызывают инфраструктурные проекты, технологии, здравоохранение, экология. Так, в этом году Phillips и правительство Татарстана подписали соглашение о совместном развитии в регионе здравоохранения за счет внедрения передовых медицинских ноу-хау голландской компании.

"Мы готовы внести свой вклад в централизацию лучевой диагностики в Татарстане и в развитие медицинской инфраструктуры, — говорит глава Phillips в России и СНГ Максим Кузнецов. — Технологии, внедряемые в Татарстане, могут заинтересовать и другие регионы, стремящиеся к достижению показателей национального проекта "Здравоохранение".

Минувшим летом российский разработчик и изготовитель инновационных хирургических роботов — компания AST — получила первый раунд инвестиций в производство высокотехнологичных изделий, предназначенных для абдоминальной, гинекологической и урологической хирургии. Скорее всего, роботизированные операции будут доступны по полисам ОМС.

Есть и смежные с медициной проекты. В апреле по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву подписали соглашение о совместном с компанией Ronesans Holding строительстве пятнадцати современных медицинских кластеров при российских университетах. Это позволит повысить качество образования, гораздо быстрее внедрять в практику передовые научные достижения и создавать производства медоборудования и лекарств.

Турецкие компании — среди самых активных инвесторов. Одно из дочерних ответвлений холдинга "Ренейссанс Констракшн" в феврале вложилось в строительство четырех заводов по безопасной переработке твердых коммунальных отходов в электричество на территории Московской области.

Планируется, что эти предприятия смогут утилизировать порядка 2,8 миллиона тонн мусора в год, вырабатывая около 280 МВт электроэнергии (этого хватит для миллиона московских квартир). В результате объем захоронений мусора в Московской области сократится на 30%. Заводы заработают совсем скоро — в 2021-2022 годах.

Дальше — больше

Одним из главных препятствий для наращивания иностранных инвестиций остается неблагоприятный бизнес-климат. Важным шагом для исправления ситуации послужат внесенные Владимиром Путиным в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, направленные на либерализацию законодательства в отношении предпринимателей.

В частности, президент предложил повысить размер налоговых недоимок для частных и юридических лиц, после которого наступает уголовная ответственность, в три раза — от 2,7 и 13,5 миллиона рублей (в особо крупном размере) до 15 и 45 миллионов соответственно.