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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T15:02+0300
https://ria.ru/20200314/1568601156.html
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:64:3000:1752_1036x0_80_0_0_33ce3a5b091d5298299bb0bf61e5142b.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

14:08 14.03.2020 (обновлено: 15:02 14.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
13 марта, 16:10Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи: поправки к Конституции отвечают общественному запросу
На этой неделе поправки одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России.
Теперь президент должен будет направить поправки в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Конституции, глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.
Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Дмитрий Песков
13 марта, 12:42Медиавойны
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
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Обсудить 841
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Путин себя царем назначил. Так правдивее будет.
14 марта, 14:09
ГГГеоргий Гринков
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Молодец......так и надо.
14 марта, 14:10
Vasj Nikolaev
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