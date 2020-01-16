Путин назначил Мишустина премьер-министром

По информации источника РИА Новости, уже сегодня вечером премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами кабмина.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.

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