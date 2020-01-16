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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T20:02+0300
https://ria.ru/20200116/1563502724.html
Путин назначил Мишустина премьер-министром
https://cdn25.img.ria.ru/images/156349/70/1563497080_0:0:2042:1149_1036x0_80_0_0_a8cb928b51b21f107487656b6a44d55b.jpg
РИА Новости

Путин назначил Мишустина премьер-министром

16:19 16.01.2020 (обновлено: 20:02 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.
По информации источника РИА Новости, уже сегодня вечером премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами кабмина.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.
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Отставка российского правительства

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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16 января, 17:24
сергий постов
2023030103
Обычно собеседование на работу дольше длятся. Тут вообще никакого конкурса. Единогласно.
16 января, 16:22
Павел Иванов
12534391560
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