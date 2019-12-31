Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал подписание пакета документов по газу с Украиной и отметил, что договориться можно даже по самым сложным вопросам.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти", — написал глава кабмина в Facebook .

Он напомнил, что правительство и "Газпром" долго работали над урегулированием проблемы с Киевом в двустороннем и трехстороннем форматах, то есть с участием Еврокомиссии.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", —заключил премьер.

Газовое соглашение

Представители Москвы и Киева накануне вечером после пяти дней непрерывных переговоров подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет

Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

"Газпром" подписал с "Нафтогазом" договор, предусматривающий отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.