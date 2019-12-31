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2019-12-31T03:24+0300
https://ria.ru/20191231/1563035576.html
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
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РИА Новости

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

00:32 31.12.2019 (обновлено: 03:24 31.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с первого января 2020 года, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил Миллер.
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"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — отметил он.
Позднее в пресс-службе "Газпрома" добавили, что документы датированы 30 декабря.
Так, "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз", сообщается в релизе "Газпрома".
"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

"Энергетическая безопасность и благосостояние украинцев"

Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов.

"Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", — написал Зеленский в Facebook вечером в понедельник.

Украинский президент добавил, что документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов. Объемы прокачки могут быть увеличены.
Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко уточнил, что транзитный договор "Газпрома" и "Нафтогаза" подписан по принципу "качай или плати".
"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.
При этом дополнительные объёмы газа сверх предусмотренных транзитным контрактом "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу.
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Витренко выразил надежду, что и "Нафтогаз", и "Газпром" будут выполнять обязательства по транзитному контракту и им не придется судиться.
"Мы уже всем доказали, что умеем защищаться", — подчеркнул топ-менеджер.
По мнению "Нафтогаза", подписанные с Россией соглашения, которые являются "результатом приемлемого компромисса", снимают многочисленные риски, в том числе для финансовой системы Украины. Это, в частности, обеспечит безубыточную работу украинской ГТС в следующие пять лет, отметила компания в своем Twitter.
"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", — добавили в "Нафтогазе".
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Газовые договоренности

Накануне правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.
Кроме того, "Газпром" и минюст Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.
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Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
671110754290
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Ситуация с контрактами на транзит российского газа через УкраинуСитуация на УкраинеАлексей МиллерГазпромВладимир ЗеленскийРоссия
Популярные комментарии
Очередное ярмо на шею россиян.
31 декабря, 00:52
Андрей Сухоруков
913016015
Ну что сказать...Эффективные менеджеры, которым платят по 5-6 миллионов в день ввиду того, что они "не заменимые, где взять других? (с)" , и которые трубили с каждого утюга как они оставят без штанов бандеровскую власть опять пролюбили все полимеры. И начинают вешать лапшу населению, что так и было задумано ранее. Ога... Мы же как рыбки, уже всё забыли.
31 декабря, 00:45
Сельский реднек
88329018
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