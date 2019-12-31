Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с первого января 2020 года, сообщил журналистам глава " Газпрома " Алексей Миллер. Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа черезс первого января 2020 года, сообщил журналистам глава "" Алексей Миллер.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил Миллер.

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — отметил он.

Позднее в пресс-службе "Газпрома" добавили, что документы датированы 30 декабря.

Так, "Газпром" и" Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз", сообщается в релизе "Газпрома".

"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" — межоператорское соглашение.

"Энергетическая безопасность и благосостояние украинцев"

Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов.

"Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", — написал Зеленский в Facebook вечером в понедельник.

Украинский президент добавил, что документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов. Объемы прокачки могут быть увеличены.

"Нафтогаза" подписан по принципу "качай или плати". Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко уточнил, что транзитный договор "Газпрома" иподписан по принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях", — написал Витренко на своей странице в Facebook

По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.

При этом дополнительные объёмы газа сверх предусмотренных транзитным контрактом "Газпром" будет оплачивать по более высокому тарифу.

Витренко выразил надежду, что и "Нафтогаз", и "Газпром" будут выполнять обязательства по транзитному контракту и им не придется судиться.

"Мы уже всем доказали, что умеем защищаться", — подчеркнул топ-менеджер.

По мнению "Нафтогаза", подписанные с Россией соглашения, которые являются "результатом приемлемого компромисса", снимают многочисленные риски, в том числе для финансовой системы Украины. Это, в частности, обеспечит безубыточную работу украинской ГТС в следующие пять лет, отметила компания в своем Twitter

"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", — добавили в "Нафтогазе".

Газовые договоренности

Накануне правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.

"Газпром", как анонсировалось ранее, заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам.