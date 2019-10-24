Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества. Его участниками стали более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. Также в дни форума проходит выставка, на которой представлены перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки.

"Экспозиция превысила более шести тысяч квадратных метров, представлено много продукции. Выставка собрала более 30 экспонентов. Полагаю, что не все, кто имеет интересы в Африке, о них еще подозревают, потому что это такой скрытый потенциал", - рассказал Кобяков.

По данным Росконгресса, выставка объединила различные отрасли российской экономики: сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения и многое другое. Свои разработки на ней представили такие крупные компании как ОАО "РЖД", "ФосАгро", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", НТЦ Протей, Группа ГАЗ, "Росатом" и другие.