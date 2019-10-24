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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

18:06 24.10.2019 (обновлено: 20:29 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.
По его словам, экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества. Его участниками стали более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. Также в дни форума проходит выставка, на которой представлены перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки.
"Экспозиция превысила более шести тысяч квадратных метров, представлено много продукции. Выставка собрала более 30 экспонентов. Полагаю, что не все, кто имеет интересы в Африке, о них еще подозревают, потому что это такой скрытый потенциал", - рассказал Кобяков.
По данным Росконгресса, выставка объединила различные отрасли российской экономики: сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения и многое другое. Свои разработки на ней представили такие крупные компании как ОАО "РЖД", "ФосАгро", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", НТЦ Протей, Группа ГАЗ, "Росатом" и другие.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфрикаСочиРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Опять поставим товаров на 20 миллиардов, а долг потом спишем. Путин один решает кому дать кредит, кому списать долги.
24 октября, 18:40
kainlepos
1011565029
Для непонятливых: прежде,чем молоть языком, разберитесь о чём треплетесь! Странам Африки было поставлено оборудование на 20 ярдов, а монтажом и наладкой занимались российские специалисты, которые получили з/п от этих стран в итоге в 2-3- раза больше, чем стоимость самого оборудования!
24 октября, 18:44
ПРПатриот России
394000112
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