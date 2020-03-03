Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

Подчеркивается, что эффект от изменения в пенсионном законодательстве получен на год раньше, чем прогнозировали специалисты.

В документе говорится, что за девять месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысячи человек, что равняется 1,1 процента.

По оценке экспертов НРА, эффект для бюджета в 2020 году может вырасти до 48 миллиардов рублей.

Как пишет газета, сэкономленные средства могут перераспределяться на индексацию выплат людям, которые уже вышли на пенсию.