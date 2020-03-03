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2020-03-03T16:17+0300
https://ria.ru/20200303/1567542159.html
Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей
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РИА Новости

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

06:39 03.03.2020 (обновлено: 16:17 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский бюджет смог сэкономить 21,5 миллиарда рублей благодаря совершенствованию пенсионной системы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку, подготовленную Национальным рейтинговым агентством (НРА).
Подчеркивается, что эффект от изменения в пенсионном законодательстве получен на год раньше, чем прогнозировали специалисты.
В документе говорится, что за девять месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысячи человек, что равняется 1,1 процента.
По оценке экспертов НРА, эффект для бюджета в 2020 году может вырасти до 48 миллиардов рублей.
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Как пишет газета, сэкономленные средства могут перераспределяться на индексацию выплат людям, которые уже вышли на пенсию.
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года начнется года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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Владимир ПутинпенсииНациональное рейтинговое агентствоГосдума РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Процесс огораживания в Англии привёл к тому. что вынуждены были бродяжничать и умирать семьи крестьян, которых согнали с земли лорды... Мне 62. Я опять попала в неприятность из-за забывчивости. Но я на пенсии, а если бы работала. начальница бы рвала и метала и унижала... Возраст, успокаиваю я себя. Жаль людей, для которых возраст станет унижением. Умерьте аппетит чиновников и денег всем хватит... Зажрались ведь!!!
3 марта, 07:13
Галина Белова
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А можно и вообще не платить пенсию. Вот экономия будет!!
3 марта, 06:44
Петя Грин
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