Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T13:25+0300
https://ria.ru/20200221/1565052782.html
Даты нового саммита "нормандской четверки" пока нет, заявили в Кремле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156221/63/1562216353_127:0:2622:1404_1036x0_80_0_0_dcf3cb44d54073db2054b60814d5574e.jpg
РИА Новости

Даты нового саммита "нормандской четверки" пока нет, заявили в Кремле

13:21 21.02.2020 (обновлено: 13:25 21.02.2020)
214
© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конкретной даты проведения нормандского саммита в Берлине пока нет, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Журналисты спросили у Пескова, обсуждалась ли в ходе этого разговора конкретная дата нормандского саммита в апреле в Берлине.
"Нет, конкретной даты нет", - сказал он.
При этом Песков добавил, что до саммита в Берлине "необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита".
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
20 февраля, 17:25
Эксперт оценил целесообразность новой встречи в "нормандском формате"
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока, по его словам, особого прогресса нет.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
19 февраля, 08:00
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
1100000
Обсудить 1
Эммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинУкраина"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковПолитика
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили заявления о "вмешательстве" России в выборы в США
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Сочи задержали главу Хостинского района
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ставку по кредиту на БелАЭС
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Украинская военная техника на Донбассе
Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В партии "Слуга народа" заявили о запрете общаться с российскими СМИ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Рабочая группа по Конституции одобрила идеи об усилении суверенитета
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о компенсациях
Выброс пепла на вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,8 километра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния