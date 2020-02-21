Даты нового саммита "нормандской четверки" пока нет, заявили в Кремле

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конкретной даты проведения нормандского саммита в Берлине пока нет, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Журналисты спросили у Пескова, обсуждалась ли в ходе этого разговора конкретная дата нормандского саммита в апреле в Берлине.
"Нет, конкретной даты нет", - сказал он.
При этом Песков добавил, что до саммита в Берлине "необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита".
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока, по его словам, особого прогресса нет.
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