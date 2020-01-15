"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На протяжении всего года президент, обращаясь в том числе и к правительству, говорил: "Времени на раскачку нет!" И сегодня его действительно не осталось — кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева ушел в отставку. Свое решение премьер озвучил на фоне предложений Владимира Путина об изменении Конституции.

Правильно — уйти в отставку

"Мы как правительство должны предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в нынешнем составе подало в отставку", — сказал Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным сразу после послания президента Федеральному собранию. Это было и неожиданным, и вполне ожидаемым событием.

Предлагаемое Путиным внесет "существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти" — исполнительной, законодательной и судебной, подчеркнул Медведев. Коллег он поблагодарил за совместную работу.

"Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить вас за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме", — ответил на это Путин.

Члены кабмина продолжат исполнять обязанности до назначения нового правительства. Министра иностранных дел Сергея Лаврова новость об отставке застала в Ташкенте, куда он прибыл из Нью-Дели. В ближайшие дни в его графике много международных мероприятий, в том числе с участием Путина. А вице-премьер Виталий Мутко комментировал происходящее на Гайдаровском форуме. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", — объяснил он журналистам.

Через несколько часов после разговора с Медведевым Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять пост председателя правительства. Госдума рассмотрит его кандидатуру 16 января.

Медведеву Путин предложил должность заместителя председателя Совета безопасности — это конституционный совещательный орган при президенте.

Новое старое правительство

Нынешнее правительство Медведева проработало лишь двадцать месяцев. Правда, многие из министров были в кабмине и раньше. После инаугурации президента его состав обновился лишь отчасти: тринадцать человек ушли, однако все ключевые фигуры остались.

Структура кабмина изменилась тоже несущественно. Появилась новая должность: первый заместитель председателя правительства — министр финансов. Число министерств увеличили до 22. Две правительственные структуры упразднили.

Главный бухгалтер страны и "карьерный финансист" Антон Силуанов стал единственным первым замом Медведева. Именно под него и создавали эту должность. В целом же состав вице-премьеров не столько обновился, сколько перетасовался. Так, из кресла в кресло пересел Виталий Мутко. Некоторые вернулись в правительство по принципу "Новое — хорошо забытое старое".

Это объясняли тем, что глава государства работой предыдущего кабмина доволен. В декабре 2017 года Путин заявил, что правительство "сделало не только все возможное, но и более того", решив "все стоявшие перед экономикой страны вопросы".

Год упущенных возможностей

Однако к концу 2019-го ситуация изменилась. Перед правительством стояли непростые задачи по исполнению нацпроектов. Они должны были создать реальные предпосылки для перемен к лучшему в жизни россиян, но в декабре Путин признался: "Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение".

Президент не раз указывал на системные проблемы в реализации нацпроектов. Требовалась перенастройка системы госуправления, но не все оказались к этому готовы. "Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать", — заявил Путин, отметив, что в связи с этим "звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов". Но отказываться от озвученных планов он не собирался.

Другая системная проблема, упоминавшаяся президентом, — механизм финансирования нацпроектов отличается негибкостью, а иногда и косностью. На реализацию нацпроектов в 2019 году из федерального бюджета направлено 1,7 триллиона рублей, но осваиваются они "неритмично, смещаются на конец года", говорил Путин, причем с внедрением "электронного бюджета" ситуация не улучшилась.

Нацпроекты обладают огромным ресурсом для развития российской промышленности, создания новых высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, подчеркивал президент. "Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс", — признался он. А из-за того что долго, "никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен".

Кроме того, население вообще плохо понимает, что это за нацпроекты такие. Людям все равно, "какие мы приняли законы, нормативы, создали опять какие-то организации". "Им важен результат", — напоминал раз за разом глава государства.

Еще одна проблема — темпы роста экономики России неудовлетворительны. По данным Росстата, ВВП по итогам первых шести месяцев 2019-го вырос на 0,7 процента в годовом выражении, а в итоге достиг одного процента с десятыми. Цели перед правительством ставились другие — речь шла минимум о трех процентах. Такие результаты прорывов не обеспечат.

Однако Путин не просто так благодарил уходящих в отставку министров. Работая в условиях жесточайших антироссийских санкций, они добились макроэкономической стабильности. Причем правительству удалось перевооружить армию. И стоит отметить, Дмитрий Медведев пользуется личным доверием Путина уже много лет. В том числе и в качестве премьера.

"Это была неожиданность для всех, за исключением, может быть, трех человек — самого Медведева, главы администрации президента Антона Вайно и секретаря Совбеза Николая Патрушева, — считает директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов. — Отставка, как нетрудно догадаться, связана с контурами грядущей конституционной реформы. Конституция — сложный механизм, происходит его пересборка, что влечет и кадровые перемещения. Пользующегося доверием президента Медведева назначают на новый создаваемый пост".