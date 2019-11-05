Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Повышение ставки Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Это следует из проектировок Минфина , содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.

Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в год.