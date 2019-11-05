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РИА Новости

Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

05:36 05.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Это следует из проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.
Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в год.
В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.
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НДСМинистерство финансов РФРБК (медиагруппа)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Когда идёт рост бюджета от НДС, то в тоже время, идёт обнищание народа... это же чистейшая математика, то бишь, "обратно пропорциональная зависимость". Ну, клоуны, совсем заврались!
5 ноября, 05:53
ВпВсё помню! Дедушка
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5 ноября, 06:01
Michail Maximov
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