Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.
Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в год.
В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.