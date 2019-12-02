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РИА Новости

Путин открыл газопровод "Сила Сибири"

12:19 02.12.2019 (обновлено: 15:25 02.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
"Разрешаю (открыть кран. — Прим. ред.)", — сказал российский лидер во время церемонии. "Поехали", — подтвердил его китайский коллега.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).
В понедельник открыли участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).
На втором этапе запустят фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
11:23Сказано в эфире
Эксперт о "Силе Сибири": рентабельность будет в любом случаеЛидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут 2 декабря старт открытию газопровода "Сила Сибири". В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, почему газопровод обязательно будет рентабельным.
"Газпром" и китайская CNPC подписали 30-летний договор о ежегодных поставках 38 миллиардов кубометров газа в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет около 400 миллиардов долларов.
Строительство газопровода заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.
В 2020 году "Газпром" может поставить в Китай уже до пяти миллиардов кубометров топлива, в 2021-м — до десяти, в 2022 году — до 15. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров планируется достичь к 2025 году.
Глава компании Алексей Миллер в июне сообщал, что Москва и Пекин обсуждают возможность поставок дополнительных шести миллиардов кубометров газа в год.
Газопровод Сила Сибири
00:00
Газопровод "Сила Сибири"
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ГазпромСила Сибири (газопровод)Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссия
Популярные комментарии
И ведь рады-радёшеньки, лайков сколько понаставили! Думают, чем больше труб из России с достоянием народным, тем им лучше жить будет)
2 декабря, 13:05
ODOR SCROTUM
197126237176
Ща кто-то на западе вздрогнул...
2 декабря, 12:21
ILIrina Lehl
1843120055
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