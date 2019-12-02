Путин открыл газопровод "Сила Сибири"

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"Разрешаю (открыть кран. — Прим. ред.)", — сказал российский лидер во время церемонии. "Поехали", — подтвердил его китайский коллега.

Сила Сибири " — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).

В понедельник открыли участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

На втором этапе запустят фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров.

"Газпром" и китайская CNPC подписали 30-летний договор о ежегодных поставках 38 миллиардов кубометров газа в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет около 400 миллиардов долларов.

Строительство газопровода заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.

В 2020 году "Газпром" может поставить в Китай уже до пяти миллиардов кубометров топлива, в 2021-м — до десяти, в 2022 году — до 15. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров планируется достичь к 2025 году.