В Совфеде считают, что нужно проверить выполнение всех "майских указов"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Законодатели к рубежу 2018 года должны провести мониторинг выполнения всех "майских указов", а не только тех, которые в большей степени на слуху, сообщил в четверг председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Майские указы" президента, они в 2012 году касались не только заработной платы работникам бюджетной сферы. Было принято 11 указов, поэтому, естественно, к рубежу 2018 года должен быть проведён мониторинг всех указов", — сообщил Рязанский в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".

Сенатор отметил, что необходимо посмотреть весь спектр указов, а не только "те, которые на слуху".

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания.