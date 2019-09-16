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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган отметил важность Астанинского формата

19:02 16.09.2019 (обновлено: 19:12 16.09.2019)
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Астанинский формат (РФ, Турция и Иран) остается единственной платформой для урегулирования конфликта в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите астанинской тройки.
"Астанинский формат для разрешения сирийского конфликта вырабатывает очень эффективные методы. Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в Сирии нам необходимо работать еще больше", - сказал турецкий лидер на трехстороннем саммите по урегулированию в САР.
Он подчеркнул, что политическое решение конфликта в Сирии зависит от усилий России, Турции и Ирана.
"Саммит в Анкаре придаст новый импульс астанинскому формату", - отметил Эрдоган.
Нынешние переговоры в Анкаре являются уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Предыдущие саммиты в таком формате состоялись 22 ноября 2017 года в Сочи, 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране; последний прошёл в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
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