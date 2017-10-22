МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") считает, что молодежь, принявшая участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), смогла убедиться в ложности того потока дезинформации, который "обрушивают" западные СМИ в отношении России.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония его закрытия. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из 188 стран. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

"Молодежь, побывавшая на фестивале, смогла убедиться, что поток дезинформации, который постоянно обрушивают в отношении России многие западные СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Гостеприимство, открытость, доброжелательность россиян, разнообразие культур народов прекрасной и огромной России послужили формированию в сознании молодых представителей разных континентов реального образа нашей страны", — сказал журналистам Железняк.

По мнению парламентария, гости фестиваля увезут с собой "новый взгляд на Россию". "Зарубежные гости увидели, что мы открыты для тех, кто приходит с миром, искренним намерением дружить, сотрудничать, общаться, развиваться на равных условиях, помогать друг другу решать сложные глобальные вопросы, вместе созидать будущее", — заключил он.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.