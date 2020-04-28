Поддержка малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом в 2020 году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. С 27 апреля в России действует второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Какие льготы, субсидии, отсрочки и налоговые послабления в него входят, кому полагаются, где и как получить государственную поддержку, а также кто еще предлагает помощь малому бизнесу в период пандемии — в материале РИА Новости.

Второй пакет

Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства. "Уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку наших граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло для этого всю необходимую базу", — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что по поручению Владимира Путина правительство предусмотрело меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое число людей, в том числе предприятий здравоохранения и культуры. Они получат кредиты на пополнение оборотных средств в сумме до трех миллиардов рублей по ставке не более пяти процентов годовых. По оценке правительства, всего такую поддержку получат более 1,1 тысячи компаний.

Однако основной акцент во втором пакете сделан на господдержку малого и среднего предпринимательства в России. Напомним, 15 апреля Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности, предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Меры поддержки бизнеса государством

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2020 году будет осуществляться сразу по нескольким направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления.

Выплаты и субсидии. В рамках второго пакета господдержки экономики правительство приняло постановление, которое утверждает правила безвозмездной помощи малым и средним предпринимателям на выплату зарплат сотрудникам и решения других безотлагательных вопросов. Таким компаниям будут предоставляться средства из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Для получения поддержки работодатель должен сохранить рабочие места на уровне не менее 90 процентов.

Для выдачи малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов банки дополнительно получат 3,5 миллиарда рублей государственных субсидий. Распоряжение о выделении этих средств уже подписано главой правительства.

По данным Министерства экономического развития, общий объем выданных кредитов на выплату зарплат должен достичь 305 миллиардов рублей. Семьдесят пять процентов таких займов прогарантирует ВЭБ.

Льготы. Правительство начинает программы предоставления малому и среднему бизнесу краткосрочных целевых займов и льготных кредитов. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 150 миллиардов рублей.

Среди других льгот и послаблений — облегчение процесса лицензирования за счет расширения перечня сфер, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом". В их число войдут временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц.

Отсрочки. Для облегчения положения малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях правительство решило увеличить срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для них с 60 до 180 дней.

Налоговые послабления. Для арендодателей будут снижены имущественные налоги, а компании с "технической" задолженностью по налогам и сборам до трех тысяч рублей могут претендовать на государственную помощь. "Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает трех тысяч рублей", — отметил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Кому полагается поддержка

Средние и малые предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Главное требование — работодатель должен сохранить рабочие места на уровне не менее 90 процентов.

По оценкам аналитиков, на безвозмездные гранты от российских властей смогут претендовать 1,74 миллиона малых и средних предприятий из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.

Как подсчитали специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, компании из сферы непродовольственной розницы смогут получить от государства суммарно 27,1 миллиарда рублей (38 процентов от общей суммы), заведения общепита — 11,8 миллиарда рублей, предприятия в сфере бытовых услуг — семь миллиардов рублей. Эти сферы больше всего пострадали в период карантина.

Москва претендует на наиболее массированную поддержку, отмечают эксперты. Столичным предпринимателям может достаться 8,9 миллиарда рублей — 12 процентов от общей суммы всех грантов. Кроме того, больше других из бюджета получат Санкт-Петербург и Московская область (по 4,4 миллиарда рублей), Краснодарский край (3,5 миллиарда рублей), Свердловская область (2,3 миллиарда рублей), Ростовская область и Татарстан (по 1,9 миллиарда рублей).

Как получить господдержку

Как сообщает официальный сайт правительства России, для оказания поддержки малому и среднему бизнесу будет использоваться "сложившаяся инфраструктура взаимодействия с налогоплательщиками, что позволит обеспечить удобный дистанционный режим подачи заявлений на оказание поддержки, процедуру рассмотрения заявления и выплаты средств, не превышающую трех дней со дня обращения".

Первый пакет господдержки

Первый пакет предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса. В список пострадавших, в частности, вошли туризм, сфера досуга и развлечений, гостиничный бизнес, общепит, сфера бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) — то есть те отрасли, в которых наиболее высока активность малого и среднего бизнеса. Общая сумма двух антикризисных пакетов составила 2,1 триллиона рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти готовы выделить дополнительно столько денег, сколько потребуется населению и экономике в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.

Для этого Минфин возьмет около двух триллионов рублей из ФНБ, а также привлечет около одного триллиона рублей дополнительных заимствований.

Дополнительная помощь малому бизнесу от государства

В ходе совещания в понедельник Михаил Мишустин отметил, что правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, направленный на государственную поддержку экономики. В нем планируется увеличить срок уплаты административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней. Проект соответствующего закона будет внесен в Госдуму после майских праздников, сообщил премьер-министр.

Кроме того, заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росреестру проработать механизмы поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Речь идет о пролонгации аренды участков до трех лет.

"Органы публичной власти в текущей ситуации должны практически в автоматическом режиме увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю. Должно быть достаточно заявления от арендатора, чтобы пролонгировать аренду в кратчайшие сроки", — заявила Абрамченко.