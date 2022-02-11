https://ria.ru/20220211/subsidii-1772345993.html

Субсидии для бизнеса 2022: как получить государственную поддержку

Как получить субсидию на бизнес от государства: пошаговая инструкция

Субсидии для бизнеса 2022: как получить государственную поддержку

Выплата субсидий – один из видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Как получить единовременную финансовую помощь в открытии... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:54

2022-02-11T18:54

2022-02-11T18:54

россия

субсидии

малый бизнес

бизнес

федеральная налоговая служба (фнс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772160446_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_863dcd2722477df941cfc3f88849cc2e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выплата субсидий – один из видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Как получить единовременную финансовую помощь в открытии бизнеса, какие документы для этого нужны и как рассчитать субсидии за нерабочие дни в 2022 году, - в материале РИА Новости.Государственная поддержка бизнесаПрежде чем бизнес начнет приносить деньги, необходимо вложить в свой проект средства, включающие плату за аренду помещения, оборудование, рекламную кампанию, зарплату работникам и т.д. Помощь в открытии бизнеса можно получить от государства, которое заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимательства и реализует меры поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для действующих."Федеральные, региональные и местные власти оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП). Согласно ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ими могут быть хозяйственные общества, товарищества, партнерства, производственные и потребительские кооперативы, КФХ и ИП, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.Для того чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать определенным критериям. Например, средняя численность работников должна быть:ВидыВалерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами выделяет несколько видов поддержки малого бизнеса:Как получить субсидию для бизнеса"Выплата субсидий - одна из разновидностей финансовой помощи для развития бизнеса. Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, субсидии предоставляются на федеральном, региональном и местном уровнях на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг", - пояснил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.Виды субсидийЭксперт Николай Пацков перечислил виды субсидий, которые полагаются СМСП:Согласно постановлению Правительства №362 от 13.03.2021 платить субсидии работодателю будут только за трудоустройство безработных граждан до 30 лет, которые:Также поддержку можно получить за счет грантов (безвозмездных денежных субсидий), как правило, выплачиваемых Фондом содействия инновациям и Фондом поддержки предпринимательства.Условия для получения субсидии от центра занятостиЧтобы претендовать на единовременную материальную помощь от государства, предприниматель должен быть совершеннолетним гражданином РФ, а также официально безработным.Кроме того, гражданин должен выполнить два условия:Центр может не присвоить статус безработного, если гражданин не был официально трудоустроен более пяти лет. В случае отказа можно попробовать встать на учет повторно спустя месяц.Помимо критериев, которым должен соответствовать предприниматель, есть определенные требования к планируемому бизнесу:Такие условия повышают шансы на одобрение проекта.Размер субсидии для начинающих предпринимателей на открытие бизнеса варьируется в зависимости от региона: например, в Тюменской области граждане получают до 192000 на открытие своего дела, а в Челябинске размер выплаты составляет всего 2500 для юридических лиц и 3000 рублей для индивидуальных предпринимателей. Точный размер единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса при наличии соответствующей региональной программы можно уточнить в местных ЦЗН.Причины отказаОсновные причины отказа в предоставлении субсидии:Неправильно выбранное направление для бизнеса. Государство не одобряет субсидию и не выдает компенсацию для следующих направлений:Ошибки в бизнес-плане: отсутствие необходимых расчетов и описания экономической и социальной значимости продукта, неграмотно представлено рассмотрение доходов и расходов.Вторичная попытка подачи заявления на субсидию. В случаях повторной попытки вероятность отказа составляет более 70 процентов.Не указана информация о том, на что будут тратиться деньги. Без нее государство не сможет контролировать целевое расходование средств.Принадлежность граждан к определенной категории:Порядок получения субсидииДля получения финансовой поддержки от государства для открытия бизнеса необходимо следовать определенному алгоритму действий. Начать необходимо с обращения в центр занятости.Проверка сайта центра занятостиПервым делом необходимо проверить, есть ли в регионе проживания гражданина возможность получить поддержку для открытия бизнеса. Для этого нужно изучить информацию на сайте центра занятости. Чаще всего все информация о программе поддержки малого бизнеса находится в разделе "Содействие самозанятости".В случаях возникновения вопросов, ответов на которых нет на сайте, можно позвонить в ведомство или направить туда запрос.Постановка на учет в службу занятостиЧтобы встать на учет в службу занятости, необходимо заполнить два заявления:Центр занятости может предлагать варианты трудоустройства. В таком случае гражданину необходимо получить отказы от работодателей.Прохождение тестированияДля оценки степени готовности к осуществлению предпринимательской деятельности безработному гражданину необходимо пройти тестирование. Оно помогает определить серьезность намерений будущего бизнесмена и оценить его уровень знаний и умений. Такой тест напоминает тест на IQ: нужно выбрать лишний элемент, определить последовательность цифр и т.д. Также в тесте есть вопросы, касающиеся маркетинга и налогообложения.Если тест выполнен плохо, центр занятости предлагает гражданину пройти обучающие курсы по интересующему его направлению.Составление бизнес-планаСоздание бизнес-плана – это самый сложный этап в подготовке документов. Каждый центр занятости может предъявлять свои требования к его составлению. Где-то могут выдать методические пособия для будущих предпринимателей, где-то консультанты расскажут об общих требованиях или помогут найти пример в интернете.Подача документов в центр занятостиДля получения субсидии необходимо подготовить и подать в центр занятости следующие документы:Перечень документов различается в зависимости от вида субсидий.Регистрация ИП или ОООПроцесс регистрации ИП достаточно простой и быстрый: собрать и заполнить документы можно за один день.Перечень документов для регистрации индивидуального предпринимателя:Документы необходимо подавать в налоговую инспекцию или через многофункциональный центр. Обычно регистрация ИП занимает не более трех рабочих дней.Для регистрации ООО нужны следующие документы:Чтобы зарегистрировать ООО, необходимо обратиться в отделение ФНС или в многофункциональный центр. Спустя не более трех рабочих дней гражданин получает подтверждение открытия бизнеса в виде пакета документов.Уведомление центра занятостиПосле регистрации ИП или ООО необходимо предоставить подтверждающие документы в центр занятости:Получение денегКомпенсация выплачивается в течение 60 дней с момента обращения в центр занятости и успешного принятия документов. Деньги зачисляются на расчетный счет компании гражданина.Прохождение комиссииЧерез полгода-год после получения единовременной финансовой помощи проводится проверка комиссии по контролю за целевым использованием денег. Она проверяет, как развивается бизнес и как расходуются средства.В случае успешного прохождения проверки комиссия составляет акт о выполнении условий договора о предоставлении субсидии. Если нет, потребует вернуть средства в бюджет и составит акт о нецелевом использовании денег.Причины возврата субсидииНесмотря на то, что единовременная финансовая помощь государства является безвозмездной, нередки случаи, когда необходимо вернуть деньги в бюджет.Причины, по которым комиссия может потребовать возврата средств:Эксперты рекомендуют подавать заявку на получение единовременной финансовой помощи в начале года, так как в центре занятости еще будут денежные средства. Государство ежегодно выделяет фиксированную сумму для помощи в каждом регионе, а когда она заканчивается, то любой перспективный проект не сможет получить финансирование.Если не удалось подать заявку в начале года, то можно попробовать сделать это в ноябре-декабре, так как бывают случаи, что центр занятости получает дополнительные средства, которые необходимо потратить до конца года.Рекомендации по составлению бизнес-планаДмитрий Морошан, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ЕЦЗ-Бизнес, поделился рекомендациями по составлению бизнес-плана: "Прежде всего цифры в бизнес-плане должны основываться на формулах так, чтобы, изменив предполагаемые показатели доходов либо предстоящих расходов в одном месте, они автоматически влияли на взаимозависимые показатели в других разделах, иначе слишком много времени будет потрачено на постоянные пересчеты. Их придется делать много, особенно на этапе планирования".Перед составлением бизнес-плана эксперт советует освоить программу Excel или ее аналоги для удобства в проведении расчетов и использовании формул.По его словам, за один-два часа разговора с конкурентом можно узнать о планируемом бизнесе больше, чем за несколько месяцев самостоятельного “плавания”. Если не удается найти такого человека, стоит изучить все - статьи, книги на тематику, сводки новостей, обзвонить конкурентов, представляясь клиентом, заказать услугу и посмотреть, как она будет представлена. После этого стоит приступать к бизнес-плану.Сам бизнес-план - не панацея, и показатели, которые в нем будут указаны, скорее всего не совпадут с реальностью, так часто бывает даже у международных корпораций. Никто не может предугадать рынок и спрос на услугу, особенно новичок в этом деле. Но зато при составлении проекта можно ответить на многие вопросы: за сколько стоит продавать свои услуги, какие товары предлагать, сколько персонала понадобится, какие должности по штатному расписанию необходимо ввести, чтобы бизнес работал самодостаточно, какие средства необходимо заложить на маркетинг и какие способы рекламы предусмотреть.“Один из главных вопросов, который необходимо будет решить: какая сумма необходима для первоначального запуска бизнеса, чтобы он не “затонул”. Нужно просчитать точку выхода бизнеса на самообеспечение без дополнительных инвестиций и через сколько окупятся вложенные средства", - добавил эксперт.Также Дмитрий Морошан рекомендует стараться быть готовым к более негативному сценарию, чем планировалось: "Предполагаемую прибыль нужно рассчитывать из минимально возможных сумм, а расходы – из максимально вероятных. Так можно заложить большие резервы и при необходимости запросить более верные кредитные либо инвестиционные суммы и рассчитать, сколько средств дополнительно необходимо зарезервировать для запуска и развития бизнеса в первые годы его жизни".

https://ria.ru/20220115/registratsiya-1767988031.html

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

https://ria.ru/20210416/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20210323/biznes-1602416510.html

https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html

https://ria.ru/20211225/likvidatsiya-1765457279.html

https://ria.ru/20211226/predprinimatel-1765444927.html

https://ria.ru/20220111/samozanyatye-1767323706.html

https://ria.ru/20211104/biznes-1757253957.html

https://realty.ria.ru/20210921/konditerskaya-1750585380.html

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

https://ria.ru/20210526/predprinimateli-1733908426.html

https://ria.ru/20211109/kapital-1758188162.html

https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757062366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, субсидии, малый бизнес, бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии)