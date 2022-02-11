Субсидии для бизнеса 2022: как получить государственную поддержку
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выплата субсидий – один из видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Как получить единовременную финансовую помощь в открытии бизнеса, какие документы для этого нужны и как рассчитать субсидии за нерабочие дни в 2022 году, - в материале РИА Новости.
Государственная поддержка бизнеса
Прежде чем бизнес начнет приносить деньги, необходимо вложить в свой проект средства, включающие плату за аренду помещения, оборудование, рекламную кампанию, зарплату работникам и т.д. Помощь в открытии бизнеса можно получить от государства, которое заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимательства и реализует меры поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для действующих.
"Федеральные, региональные и местные власти оказывают поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП). Согласно ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ими могут быть хозяйственные общества, товарищества, партнерства, производственные и потребительские кооперативы, КФХ и ИП, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства", - отметил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.
Для того чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать определенным критериям. Например, средняя численность работников должна быть:
- —до 100 человек для малых предприятий (среди них выделяются микропредприятия - до 15 человек);
- —от 101 до 250 человек для средних предприятий.
Виды
Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами выделяет несколько видов поддержки малого бизнеса:
- 1Субсидии от центра занятости населения. В рамках этого вида поддержки центр оказывает единовременную финансовую помощь в открытии собственного дела. Размер суммы зависит от региона. В Москве стартаперы могут рассчитывать на поддержку от государства в виде компенсации затрат по открытию предприятия в размере не более 10 200 рублей.
- 2Грантовая поддержка. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме безвозвратной и безвозмездной денежной выплаты либо софинансирования по заявкам, которые прошли конкурсный отбор. В перечне критериев отбора заявок — сфера деятельности бизнеса, бизнес-план, размер планируемой выручки, количество создаваемых рабочих мест и т.д. Грантовая поддержка может предоставляться инвестиционными и венчурными фондами, кредитными организациями, государственными и частными компаниями.
- 3Федеральные программы поддержки бизнеса. Программы поддержки бизнеса разрабатываются различными ведомствами и организациями. В их числе: Минэкономразвития России, Министерство сельского хозяйства России, Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), акционерное общество "МСП Банк". Они предоставляют субсидии из федерального бюджета субъектам МСП в агропромышленном комплексе, научно-технической сфере, кредитные ресурсы и банковские гарантии субъектам предпринимательства. Для сельхозтоваропроизводителей из реестра МСП предназначен грант "Агропрогресс", перечисляемый из бюджетов субъектов федераций. Максимальная сумма — 30 млн руб. Его можно потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на покупку техники, спецтранспорта, животных, птиц и рыбопосадочного материала. Грант в размере до 20 млн рублей предоставляется микро- и малым инновационным научно-техническим предприятиям по программе "Старт" от Фонда содействия инновациям (ФСИ). Претенденты должны обеспечить софинансирование из собственных или привлеченных средств в размере не менее 30% от суммы гранта.
- 4Региональные программы поддержки бизнеса. Каждый регион имеет право оказывать меры поддержки гражданам, планирующим открыть свой бизнес. Перечень этих мер можно найти на сайтах региональных органов власти или местных центров помощи малому и среднему предпринимательству.
- 5Субсидии на возмещение процентов по кредиту на открытие бизнеса. Предприниматель может рассчитывать на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на создание и развитие бизнеса, в том числе на обновление основных средств, кроме легковых автомобилей. Условия получения субсидии нужно уточнять в региональных центрах поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как получить субсидию для бизнеса
"Выплата субсидий - одна из разновидностей финансовой помощи для развития бизнеса. Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, субсидии предоставляются на федеральном, региональном и местном уровнях на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг", - пояснил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.
Денежные купюры и монеты
Виды субсидий
Эксперт Николай Пацков перечислил виды субсидий, которые полагаются СМСП:
- 1Субсидия на открытие бизнеса (стартапы). Размер зависит от региона.
- 2Субсидия на нерабочие дни. В период с 1 ноября по 15 декабря 2021 г. СМСП из наиболее пострадавших отраслей могли обратиться за субсидией на нерабочие дни, которые установлены Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Рассчитывается по формуле: количество работников по отчетности за июнь 2021 года, умноженное на минимальный размер оплаты труда - 12 792 руб. Для получения субсидий нужно было направить заявление в налоговый орган в период с 1 ноября по 15 декабря 2021 г.
- 3Субсидия на карантин выплачивается, если в отношении СМСП введены ограничительные мероприятия (карантин). Если глава региона ввел ограничения в 2022 г., то выплата составит 6396 руб. на каждого работника
(п. 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513).
- 4Субсидия в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Порядок подсчета ее размера регламентирован Постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532.
- 5Субсидия за трудоустройство безработного. Размер составляет три минимальных размера оплаты труда.
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Согласно постановлению Правительства №362 от 13.03.2021 платить субсидии работодателю будут только за трудоустройство безработных граждан до 30 лет, которые:
- —имеют инвалидность;
- —вернулись из армии и четыре месяца не работают;
- —не имеют образования;
- —закончили учебу и нигде не работают четыре месяца;
- —освободились из колонии;
- —дети-сироты;
- —имеют несовершеннолетних детей.
Также поддержку можно получить за счет грантов (безвозмездных денежных субсидий), как правило, выплачиваемых Фондом содействия инновациям и Фондом поддержки предпринимательства.
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Условия для получения субсидии от центра занятости
Чтобы претендовать на единовременную материальную помощь от государства, предприниматель должен быть совершеннолетним гражданином РФ, а также официально безработным.
Кроме того, гражданин должен выполнить два условия:
- —состоять в центре занятости (более десяти дней) и получать пособие по безработице;
- —получить отказ от работодателей в местах вариантов трудоустройства, предложенных центром занятости населения.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения в Тамбове
Сотрудница Центра занятости населения в Тамбове
Центр может не присвоить статус безработного, если гражданин не был официально трудоустроен более пяти лет. В случае отказа можно попробовать встать на учет повторно спустя месяц.
Помимо критериев, которым должен соответствовать предприниматель, есть определенные требования к планируемому бизнесу:
- 1Проект должен иметь уникальное торговое предложение (УТП). Идею открыть продуктовый магазин комиссия вряд ли одобрит.
- 2Проект должен иметь отношение к сельскому хозяйству, экологии или туризму. Будет большим плюсом, если он будет значим для медицинской сферы, спорта или образования.
- 3Бизнес-идея предусматривает дополнительные рабочие места.
- 4Большой стартовый капитал.
- 5Проект должен окупиться в течение трех лет с момента открытия бизнеса.
Такие условия повышают шансы на одобрение проекта.
Размер субсидии для начинающих предпринимателей на открытие бизнеса варьируется в зависимости от региона: например, в Тюменской области граждане получают до 192000 на открытие своего дела, а в Челябинске размер выплаты составляет всего 2500 для юридических лиц и 3000 рублей для индивидуальных предпринимателей. Точный размер единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса при наличии соответствующей региональной программы можно уточнить в местных ЦЗН.
Причины отказа
Основные причины отказа в предоставлении субсидии:
Неправильно выбранное направление для бизнеса. Государство не одобряет субсидию и не выдает компенсацию для следующих направлений:
- —область кредитования и страхования;
- —банковская сфера;
- —инвестиционная деятельность;
- —производство алкоголя и табачных изделий;
- —ломбарды.
Ошибки в бизнес-плане: отсутствие необходимых расчетов и описания экономической и социальной значимости продукта, неграмотно представлено рассмотрение доходов и расходов.
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Вторичная попытка подачи заявления на субсидию. В случаях повторной попытки вероятность отказа составляет более 70 процентов.
Не указана информация о том, на что будут тратиться деньги. Без нее государство не сможет контролировать целевое расходование средств.
Принадлежность граждан к определенной категории:
- —несовершеннолетние;
- —пенсионеры;
- —граждане, заключившие трудовой договор;
- —студенты очных отделений;
- —граждане, которые нарушили правила центра занятости населения;
- —осужденные в судебном порядке.
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Порядок получения субсидии
Для получения финансовой поддержки от государства для открытия бизнеса необходимо следовать определенному алгоритму действий. Начать необходимо с обращения в центр занятости.
Проверка сайта центра занятости
Первым делом необходимо проверить, есть ли в регионе проживания гражданина возможность получить поддержку для открытия бизнеса. Для этого нужно изучить информацию на сайте центра занятости. Чаще всего все информация о программе поддержки малого бизнеса находится в разделе "Содействие самозанятости".
В случаях возникновения вопросов, ответов на которых нет на сайте, можно позвонить в ведомство или направить туда запрос.
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Постановка на учет в службу занятости
Чтобы встать на учет в службу занятости, необходимо заполнить два заявления:
- —на получение пособия по безработицы;
- —о намерении заняться малым бизнесом.
Центр занятости может предлагать варианты трудоустройства. В таком случае гражданину необходимо получить отказы от работодателей.
Прохождение тестирования
Для оценки степени готовности к осуществлению предпринимательской деятельности безработному гражданину необходимо пройти тестирование. Оно помогает определить серьезность намерений будущего бизнесмена и оценить его уровень знаний и умений. Такой тест напоминает тест на IQ: нужно выбрать лишний элемент, определить последовательность цифр и т.д. Также в тесте есть вопросы, касающиеся маркетинга и налогообложения.
Если тест выполнен плохо, центр занятости предлагает гражданину пройти обучающие курсы по интересующему его направлению.
Центр занятости населения "Моя работа"
Составление бизнес-плана
Создание бизнес-плана – это самый сложный этап в подготовке документов. Каждый центр занятости может предъявлять свои требования к его составлению. Где-то могут выдать методические пособия для будущих предпринимателей, где-то консультанты расскажут об общих требованиях или помогут найти пример в интернете.
Подача документов в центр занятости
Для получения субсидии необходимо подготовить и подать в центр занятости следующие документы:
- —Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе.
- —Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
- —Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП).
- —Копия паспорта (для ИП).
- —Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- —Устав юридического лица.
- —Доверенность, дающая право действовать от имени юридического лица.
- —Заявление о предоставлении субсидии на открытие малого бизнеса.
- —Заявление о единовременной материальной помощи на подготовку документов для государственной регистрации.
Перечень документов различается в зависимости от вида субсидий.
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Регистрация ИП или ООО
Процесс регистрации ИП достаточно простой и быстрый: собрать и заполнить документы можно за один день.
Перечень документов для регистрации индивидуального предпринимателя:
- —копии всех страниц документа, удостоверяющего личность;
- —заполненное заявление по форме Р21001;
- —квитанция об оплате госпошлины;
- —уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Документы необходимо подавать в налоговую инспекцию или через многофункциональный центр. Обычно регистрация ИП занимает не более трех рабочих дней.
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Для регистрации ООО нужны следующие документы:
- —решение о создании юридического лица, если один участник;
- —договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников несколько;
- —устав ООО;
- —квитанция об оплате госпошлины;
- —гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса.
Чтобы зарегистрировать ООО, необходимо обратиться в отделение ФНС или в многофункциональный центр. Спустя не более трех рабочих дней гражданин получает подтверждение открытия бизнеса в виде пакета документов.
Уведомление центра занятости
После регистрации ИП или ООО необходимо предоставить подтверждающие документы в центр занятости:
- 1Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
- 2Документы, которые подтверждают материальные траты на подготовку бумаг для государственной регистрации, квитанция об оплате госпошлины и нотариальных услуг.
Получение денег
Компенсация выплачивается в течение 60 дней с момента обращения в центр занятости и успешного принятия документов. Деньги зачисляются на расчетный счет компании гражданина.
Прохождение комиссии
Через полгода-год после получения единовременной финансовой помощи проводится проверка комиссии по контролю за целевым использованием денег. Она проверяет, как развивается бизнес и как расходуются средства.
В случае успешного прохождения проверки комиссия составляет акт о выполнении условий договора о предоставлении субсидии. Если нет, потребует вернуть средства в бюджет и составит акт о нецелевом использовании денег.
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Причины возврата субсидии
Несмотря на то, что единовременная финансовая помощь государства является безвозмездной, нередки случаи, когда необходимо вернуть деньги в бюджет.
Причины, по которым комиссия может потребовать возврата средств:
- —использование их не по назначению;
- —неверные сведения, указанные гражданином в документах;
- —организация или компания были закрыты в течение года с момента открытия;
- —в течение 12 месяцев часть финансовой помощи не была израсходована.
Эксперты рекомендуют подавать заявку на получение единовременной финансовой помощи в начале года, так как в центре занятости еще будут денежные средства. Государство ежегодно выделяет фиксированную сумму для помощи в каждом регионе, а когда она заканчивается, то любой перспективный проект не сможет получить финансирование.
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Если не удалось подать заявку в начале года, то можно попробовать сделать это в ноябре-декабре, так как бывают случаи, что центр занятости получает дополнительные средства, которые необходимо потратить до конца года.
Рекомендации по составлению бизнес-плана
Дмитрий Морошан, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ЕЦЗ-Бизнес, поделился рекомендациями по составлению бизнес-плана: "Прежде всего цифры в бизнес-плане должны основываться на формулах так, чтобы, изменив предполагаемые показатели доходов либо предстоящих расходов в одном месте, они автоматически влияли на взаимозависимые показатели в других разделах, иначе слишком много времени будет потрачено на постоянные пересчеты. Их придется делать много, особенно на этапе планирования".
Перед составлением бизнес-плана эксперт советует освоить программу Excel или ее аналоги для удобства в проведении расчетов и использовании формул.
"Необходимо изучить рынок: понять свою услугу/товар, средний чек, который можно за нее запросить, просчитать приблизительную маржинальность. Неплохой способ понять рынок быстрее – связаться с коллегами либо потенциальными конкурентами из такой же сферы деятельности и договориться о звонке или совместном обеде. Обычно конкуренты соглашаются на предложение, если уверены, что аналогичный бизнес будет запущен не в их регионе”, - добавил Дмитрий Морошан.
По его словам, за один-два часа разговора с конкурентом можно узнать о планируемом бизнесе больше, чем за несколько месяцев самостоятельного “плавания”. Если не удается найти такого человека, стоит изучить все - статьи, книги на тематику, сводки новостей, обзвонить конкурентов, представляясь клиентом, заказать услугу и посмотреть, как она будет представлена. После этого стоит приступать к бизнес-плану.
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Сам бизнес-план - не панацея, и показатели, которые в нем будут указаны, скорее всего не совпадут с реальностью, так часто бывает даже у международных корпораций. Никто не может предугадать рынок и спрос на услугу, особенно новичок в этом деле. Но зато при составлении проекта можно ответить на многие вопросы: за сколько стоит продавать свои услуги, какие товары предлагать, сколько персонала понадобится, какие должности по штатному расписанию необходимо ввести, чтобы бизнес работал самодостаточно, какие средства необходимо заложить на маркетинг и какие способы рекламы предусмотреть.
“Один из главных вопросов, который необходимо будет решить: какая сумма необходима для первоначального запуска бизнеса, чтобы он не “затонул”. Нужно просчитать точку выхода бизнеса на самообеспечение без дополнительных инвестиций и через сколько окупятся вложенные средства", - добавил эксперт.
Также Дмитрий Морошан рекомендует стараться быть готовым к более негативному сценарию, чем планировалось: "Предполагаемую прибыль нужно рассчитывать из минимально возможных сумм, а расходы – из максимально вероятных. Так можно заложить большие резервы и при необходимости запросить более верные кредитные либо инвестиционные суммы и рассчитать, сколько средств дополнительно необходимо зарезервировать для запуска и развития бизнеса в первые годы его жизни".
"Особенности бизнеса в России состоят в том, что если это не сфера строительства, тяжелой промышленности или IT-стартапа, то желательно окупить вложенные средства за период до 18 месяцев. Это связано с горизонтом планирования, особенно в постковидный период. Поэтому если будущий предприниматель укладывается в этот срок, то все нормально. Маржинальность бизнеса должна приносить даже по расчетам хотя бы 12%, если она будет ниже 8%, то бизнес запускать не рекомендуется. Но все зависит от того, какой вид деятельности планируется запускать", - поясняет эксперт.