Субсидии для бизнеса в 2026 году: как получить ИП, МСП и самозанятым

МОСКВА — РИА Новости. Выплата субсидий — один из видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Как получить единовременную финансовую помощь в открытии бизнеса, какие документы для этого нужны, как подать заявку и по каким причинам в господдержке могут отказать — в материале РИА Новости.

Какие виды господдержки доступны в 2026 году

В 2026 году господдержка бизнеса в России — это выстроенная система: гранты, субсидии, льготное финансирование, поручительства, налоговые льготы и социальные меры. Предприниматель, маркетолог, эксперт по развитию онлайн-проектов, многодетная мама Анастасия Вовк отмечает, что чаще всего максимальный эффект дает не одна мера, а их сочетание — обучение и сопровождение, затем субсидия или грант, а после этого льготное финансирование под рост.

По слова эксперта, в 2026 году бизнес может рассчитывать на:

гранты (безвозвратные средства, выдаются на конкурсной основе);

(безвозвратные средства, выдаются на конкурсной основе); субсидии и компенсации расходов (возврат части уже понесенных затрат);

(возврат части уже понесенных затрат); льготные кредиты, займы и промышленную ипотеку ;

; гарантийную поддержку (включая "зонтичные поручительства");

(включая "зонтичные поручительства"); налоговые льготы (в первую очередь для ИТ и инновационных компаний);

(в первую очередь для ИТ и инновационных компаний); социальный контракт — как стартовую меру для запуска бизнеса.

Программы поддержки бизнеса разрабатываются различными ведомствами и организациями. В их числе: Минэкономразвития, Министерство сельского хозяйства, Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), акционерное общество "МСП Банк". Они предоставляют субсидии из федерального бюджета субъектам МСП в агропромышленном комплексе, научно-технической сфере, кредитные ресурсы и банковские гарантии субъектам предпринимательства.

Каждый регион имеет право оказывать меры поддержки гражданам, планирующим открыть свой бизнес. Перечень этих мер можно найти на сайтах региональных органов власти или местных центров помощи малому и среднему предпринимательству. Так, меры поддержки для бизнеса в Москве можно уточнить на официальном портале мэра столицы.

Федеральной точкой входа является платформа МСП.РФ, региональные меры реализуются через центры "Мой бизнес".

Гранты на открытие и развитие бизнеса (безвозвратные)

Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме безвозвратной и безвозмездной денежной выплаты либо софинансирования по заявкам, которые прошли конкурсный отбор. В перечне критериев отбора заявок — сфера деятельности бизнеса, бизнес-план, размер планируемой выручки, количество создаваемых рабочих мест и т.д. Грантовая поддержка может предоставляться инвестиционными и венчурными фондами, кредитными организациями, государственными и частными компаниями.

Существуют следующие специальные программы грантов:

"Мама-предприниматель"

Федеральная программа, сочетающая обучение и конкурс проектов. По итогам федерального финала предусмотрен грант до 1 млн ₽. Участие ориентировано на женщин с детьми, в том числе находящихся в декрете. Региональные этапы отличаются по срокам и условиям, поэтому подача идет через инфраструктуру "Мой бизнес".

"Агростартап"

Грант для начинающих и действующих фермеров. В зависимости от направления и участия в кооперации в официальных правилах зафиксированы суммы до 5, 6, 7 или 8 млн ₽. Программа предполагает целевое использование средств, выполнение показателей и работу в АПК в течение установленного срока. Требуется земельный участок в собственности или аренде, поскольку проект должен быть привязан к реальной базе для производства.

"Агропрогресс"

Инструмент поддержки инвестиционных проектов в агросекторе. В региональных витринах указывается грант до 30 млн ₽, при этом он, как правило, покрывает до 25% стоимости проекта, с обязательным участием собственных средств (часто — от 5%). Срок реализации проекта — до 24 месяцев. Важно учитывать, что получателями чаще всего выступают сельхозтоваропроизводители-юрлица, а не ИП или КФХ.

"При подаче на грант “Агропрогресс” важно подтвердить двухлетний опыт работы на селе — это проверяется по данным реестра МСП и декларациям за предыдущие годы", — отмечает Владислав Епанчинцев, бизнес-омбудсмен Белгородской области.

"Студенческий стартап"

Федеральный конкурс Фонда содействия инновациям. Размер гранта — 1 млн ₽, срок реализации проекта — 12 месяцев. Программа ориентирована на студентов и аспирантов, разрабатывающих технологические и прикладные решения по таким направлениям, как:

цифровые технологии;

медицина;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика;

химические предприятия;

креативные направления.

"СВОй бизнес"

Федеральная программа "СВОй бизнес" для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. С 1 января 2026 года появился отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции. Программа поддержки участников СВО и членов их семей будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода в целях осуществления предпринимательской деятельности. Основной фокус — обучение, сопровождение и помощь в запуске бизнеса. Финансовые инструменты подключаются далее через региональные фонды и партнёрские программы. Заключение соцконтракта с участниками СВО и подача отчетных документов доступны в электронном виде.

Субсидии и компенсации расходов

"Выплата субсидий — одна из разновидностей финансовой помощи для развития бизнеса. Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ , субсидии предоставляются на федеральном, региональном и местном уровнях на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг", — пояснил Николай Пацков, генеральный директор компании FreshDoc.ru.

Анастасия Вовк уточняет, какие именно федеральные и региональные меры доступны:

Федеральная мера с фиксированным параметром — покупка российского программного обеспечения со скидкой 50% для МСП (механизм действует по постановлению правительства №1031). Для предпринимателя это фактически субсидия, встроенная в цену.

Региональные субсидии: компенсации расходов на оборудование, продвижение, маркетплейсы и участие в выставках устанавливаются субъектами РФ. Типовая модель — возврат до 50% затрат с региональным лимитом в рублях. Точный размер всегда определяется региональными правилами и публикуется через центры "Мой бизнес".

Центры занятости в регионах дают субсидии на открытие бизнеса тем, кто стоит на учете как безработный. Размер субсидии зависит от прожиточного минимума в каждом регионе и варьируется в пределах 60 000–300 000 ₽. Для получения выплаты необходимо презентовать свой бизнес-план комиссии, зарегистрировать компанию или ИП. Помимо критериев, которым должен соответствовать предприниматель, есть требования к планируемому бизнесу:

Проект должен иметь уникальное торговое предложение (УТП). Идею открыть продуктовый магазин комиссия вряд ли одобрит.

Проект должен иметь отношение к сельскому хозяйству, экологии или туризму. Будет большим плюсом, если он будет значим для медицинской сферы, спорта или образования.

Бизнес-идея предусматривает дополнительные рабочие места.

Большой стартовый капитал.

Проект должен окупиться в течение трех лет с момента открытия бизнеса.

Деньги зачисляются на расчетный счет компании гражданина. А после выдачи средств необходимо отчитаться об их целевом использовании.

Льготные кредиты, микрозаймы и промышленная ипотека

Программа предоставления кредитов для бизнеса с господдержкой в 2026 году действует на основании Постановления Правительства РФ №1764 от 30 декабря 2018 года и объединяют разные виды помощи. Предприниматель может рассчитывать на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на создание и развитие бизнеса. Программы льготного кредитования предлагают Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Условия получения субсидии нужно уточнять в региональных центрах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Льготное кредитование МСП реализуется через банки-партнеры в рамках федеральных программ (в том числе по постановлению №1764), преимущественно для приоритетных отраслей.

реализуется через банки-партнеры в рамках федеральных программ (в том числе по постановлению №1764), преимущественно для приоритетных отраслей. Фонд развития промышленности предлагает займы со ставками 3% или 5% , сроком до 7 лет. Диапазон сумм — от нескольких миллионов до крупных инвестиционных объёмов, в зависимости от программы и региона.

предлагает займы со ставками , сроком до 7 лет. Диапазон сумм — от нескольких миллионов до крупных инвестиционных объёмов, в зависимости от программы и региона. Промышленная ипотека предусматривает кредиты до 500 млн ₽ со ставкой 5%, а для технологических компаний — 3%, с льготным периодом до 7 лет.

Отдельно стоит отметить "зонтичный механизм" поручительств Корпорации МСП: он позволяет покрыть до 50% суммы кредита (до 1 млрд ₽), когда у предпринимателя недостаточно залога. Деньги могут предоставить на следующие цели:

реализация инвестиционных проектов;

пополнение оборотных средств;

рефинансирование действующих обязательств.

Для предпринимателей в Москве доступна программа "Москва массовая", по которой можно получить до 5 млн руб. на развитие предпринимательской деятельности и до 30 млн руб. на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели по ставке 13,25% годовых.

Основные условия для получения:

бизнес должен быть связан с производством, ИТ, высокими технологиями, инновациями, экспортом, туризмом и социальной деятельностью;

организация не должна иметь просрочек по другим кредитам и проблем с налоговой.

Подать заявку можно онлайн через "МСП-банк" или сайт банков-партнеров, среди них: "Т-Банк", "Сбер", "Совкомбанк", "ВТБ", "ПСБ", "Дом.рф, "Альфа-Банк", "Газпромбанк".

Владельцам бизнеса на территории Крыма и Севастополя доступен кредит на срок до 10 лет в размере от 10 млн ₽ до 5 млрд ₽ на покупку, строительство или ремонт основных средств.

Воспользоваться программой могут ИП и юрлица, при:

наличии статуса участника свободной экономической зоны;

наличии резидентства России и регистрации в Крыму и Севастополе;

отсутствии процедуры банкротства или реорганизации.

У предпринимателей из Белгородской, Курской и Брянской областей есть возможность получить до 30 млн ₽ на инвестиции и развитие бизнеса, пополнение оборотных средств и рефинансирование.

Условия получения:

состоять в реестре МСП;

не являться банкротом и частью холдинга;

вести деятельность, не связанную с оказанием банковских, страховых и инвестиционных услуг, а также услугами ломбардов.

Программа действует в: "МСП-банке", "Альфа-Банке", "ВТБ", "ПСБ" и "Сбере".

Социальный контракт

Социальный контракт — это форма адресной поддержки граждан, в том числе для запуска бизнеса. В 2026 году согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.2022 № 1160 верхняя планка до 350 тыс. ₽ на открытие собственного дела.

Сумма зависит от назначения:

Для начала собственного бизнеса — до 350 000 ₽.

Для развития личного подсобного хозяйства — до 200 000 ₽.

Для обучения — до 30 000 ₽.

Анастасия Вовк поясняет, что среди ее клиентов были предприниматели, которые с помощью соцконтракта:

запускали услуги в сфере красоты (аренда места, базовое оборудование);

приобретали технику — ноутбук, смартфон, профессиональное ПО — для оказания услуг и ведения бизнеса.

"На практике самая сложная часть — корректно составить бизнес-план и собрать подтверждающие документы. Именно на этом этапе чаще всего возникают отказы, а не из-за самой идеи", — говорит эксперт.

Налоговые льготы

5% до 2030 года при соблюдении установленных критериев. Чтобы оформить льготы, нужно соответствовать двум критериям: пройти государственную аккредитацию и получать минимум 70% прибыли от деятельности в ИT-сфере. Налоговые льготы — это преимущества для бизнеса, позволяющие не уплачивать налог вовсе, платить его частями или в меньшем размере. Для аккредитованных ИТ-компаний действует налог на прибыльпри соблюдении установленных критериев. Чтобы оформить льготы, нужно соответствовать двум критериям: пройти государственную аккредитацию и получать минимум 70% прибыли от деятельности в ИT-сфере.

Налоговые льготы существуют и для отдельных видов деятельности:

Нулевая ставка по НДС для гостинично-туристического предпринимательства действует до 31 декабря 2030 года. Если бизнес находится на стадии строительства, срок составляет пять лет с того дня, как объект ввели в эксплуатацию.

Стартапы и социально значимый бизнес платят налог на прибыль по сниженным ставкам или УСН в некоторых регионах. Например, в Мордовии ставка УСН для новых компаний всего 1% "на доходах" и 5% "на доходах за вычетом расходов", при стандартных ставках 6 и 15% соответственно.

Льготы по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих образовательную, научно-исследовательскую, культурную, экологическую, спортивную, медицинскую деятельность.

Кто может получить господдержку в 2026 году

Начинающие предприниматели, собственники бизнеса, самозанятые, участники СВО могут получать финансирование для покупки оборудования, запуска первой рекламной кампании или на другие нужды.

Меры поддержки могут получить:

ИП и юридические лица, включённые в реестр МСП.

Самозанятые: с 1 марта 2025 года их правовой статус расширен, что позволяет участвовать в ряде мер поддержки как хозяйствующим субъектам.

их правовой статус расширен, что позволяет участвовать в ряде мер поддержки как хозяйствующим субъектам. Участники СВО и члены их семей.

Молодые предприниматели до 25 лет и студенты.

Агробизнес и фермеры — один из ключевых приоритетов господдержки в 2026 году.

ИП и юридические лица (малый и средний бизнес)

Чтобы получить финансовую помощь от государства, бизнес должен быть официально зарегистрирован как ИП или ООО, соответствовать критериям по численности работников и годовому доходу и не иметь долгов перед налоговой.

Малые предприятия: численность до 100 человек, доход до 800 млн руб.

Микропредприятия: численность до 15 человек, доход до 120 млн руб.

Субсидии можно получить и за найм работников некоторых категорий

работников до 30 лет;

многодетных или одиноких родителей, родителей детей-инвалидов;

сотрудников, прибывших с новых территорий, и участников боевых действий;

людей с ограниченными возможностями.

Работодатели, трудоустраивающие инвалидов, могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства:

Субсидия на оборудование рабочих мест — до 200 000 ₽ после подтверждения расходов.

Размер субсидии за найм работников с ограниченными возможностями здоровья зависит от минимального размера оплаты труда — от 3 до 6 МРОТ за каждого трудоустроенного инвалида, выплачивается частями в течение 6 месяцев.

Важно: В компаниях численностью свыше 35 сотрудников требуется соблюдать квоту по трудоустройству инвалидов (2-4% от штата). При этом инвалид I группы и ветеран СВО с инвалидностью засчитываются как два рабочих места для выполнения квоты.

Самозанятые

С 1 марта 2025 года самозанятые включены в перечень хозяйствующих субъектов и получили право участвовать в региональных программах поддержки наравне с ИП. Актуальные меры господдержки самозанятых в 2026 году можно отследить на официальном сайте мойбизнес.рф.

Самозанятым доступна консультационная поддержка по предпринимательским вопросам; финансовая — предоставление субсидий, грантов и других выплат; маркетинговая — разработка информационных ресурсов и продвижение продукции.

Например, самозанятые могут оформить займ до 500 000 ₽ по льготной ставке 4%, сроком кредитования до 3 лет. Обратиться необходимо в фонд поддержки предпринимательства в регионе. При ведении личного подсобного хозяйства, самозанятый может получить субсидию до 200 000 ₽ на покупку: семян, саженцев, рассады, техники для посева, кормов для животных, уборочной техники.

Участники СВО и члены их семей — программа "СВОй бизнес"

Федеральная программа "СВОй бизнес" для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей помогает сформировать и развить предпринимательские компетенции, необходимые для старта и развития своего дела с государственной поддержкой.

Воспользоваться программой могут как участники СВО и ветераны боевых действий, завершившие службу более полугода назад, которые планируют открыть свое дело или являются начинающими предпринимателями, а также совершеннолетние члены семьи участников СВО и ветеранов боевых действий.

Молодые предприниматели до 25 лет и студенты

В 2026 году продолжает действовать выдача грантов гражданам от 14 до 25 лет. Поддержка доступна субъектам малого и среднего бизнеса, кроме самозанятых и предпринимателей из Москвы. Максимальный размер выплаты — до 500 000 ₽, а для проектов в Арктической зоне — до 1 млн ₽. Чтобы получить грант, молодым бизнесменам нужно выполнить ряд условий:

пройти обучение основам предпринимательства (от 16 часов) в центре "Мой бизнес" или Корпорации МСП и получить годичный сертификат;

вложить в проект не менее 25% собственных средств. Если заявку подаёт учредитель юридического лица, он должен иметь долю в бизнесе больше 50%;

не иметь долгов по налогам и взносам свыше 1000 рублей;

иметь разрешение от родителей, если ещё не исполнилось 18 лет.

Полученные средства можно потратить на запуск проекта: аренду и ремонт помещения, подключение коммуникаций, приобретение оборудования и мебели, покупку программного обеспечения, маркетинговое продвижение компании.

Агробизнес и фермеры

Агробизнес, фермерство и туризм — одни из приоритетных для экономики регионов, и на них распространяются программы господдержки. Размеры грантов для фермеров — от 5 до 30 млн ₽. Среди грантов для сельхозпроизводителей в 2026 году продолжат действовать:

"Агротуризм" (полный список направлений содержится в Приказе Министерства сельского хозяйства);

"Агромотиватор" — для участников СВО.

А также появится новый Грант на развитие сельского хозяйства, который объединит в себе грант на развитие семейных ферм и "Агростартап".

Начинающим фермерам доступны 3–5 млн руб. на покупку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции или на ее выращивание.

Представителям малого аграрного бизнеса могут предоставить до 10 млн руб. на проекты по развитию сельского туризма.

Аграриям выдают до 30 млн руб. на покупку или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию таких объектов оборудованием, техникой и спецтранспортом.

В 2026 году предусмотрены новые меры поддержки агробизнеса, например, развитие малых пекарен на сельских территориях. Вводится блок поддержки инфраструктуры сбыта фермерской продукции через механизм агроагрегаторов, создание логистической инфраструктуры, предоставление возможности пополнения оборотных средств для закупки продукции у фермеров и дальнейшей ее поставки в торговые сети. Федеральный бюджет на 2026 год предусматривает финансирование проекта малого агробизнеса в размере 6,7 млрд руб.

© Depositphotos.com / Vadymvdrobot Рабочее место

Как подать заявку: пошаговая инструкция через цифровые платформы

Корпорации МСП в 2026 году продолжают развивать цифровую подачу заявок и связку с платформой МСП.РФ. На платформе МСП.РФ система автоматически формирует персональный список доступных мер поддержки на основе данных о виде деятельности, регионе и стадии развития бизнеса.

Чтобы подать заявку необходимо:

Проверить статус в реестре МСП (ФНС или МСП.РФ). Подобрать программу через МСП.РФ и региональный центр "Мой бизнес". Подготовить бизнес-план и пакет документов. Пройти конкурс или отбор и быть готовым к отчётности по целевому использованию средств.

Шаг 1: Проверка статуса в реестре МСП на ФНС или МСП.РФ

Проверить наличие вашего бизнеса в реестре МСП можно на сайте Федеральной налоговой службы по ИНН — это обязательное условие для участия в большинстве программ. Если бизнеса в этом списке нет, финансовую поддержку получить невозможно.

Шаг 2: Подбор программ на МСП.РФ или через "Мой бизнес"

Следует изучить доступные варианты — на МСП.РФ или в центре "Мой бизнес". У каждой программы свои условия, поэтому необходимо ориентироваться на конкретные бизнес-цели.

Шаг 3: Подготовка бизнес-плана и документов

Стандартный пакет для участия в программах:

паспорт предпринимателя;

свидетельство о регистрации ИП или ООО;

выписка из реестра МСП;

бизнес-план с расчётами и прогнозом развития;

документы, подтверждающие расходы.

Точный перечень документов зависит от программы. Например, для участия в конкурсе на грант "Мама-предприниматель" потребуется: выписка из ЕГРИП, подтверждение статуса многодетной матери, бизнес-план с финансовой моделью и справка об отсутствии долгов по налогам.

Дмитрий Морошан, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ЕЦЗ-Бизнес, поделился рекомендациями по составлению бизнес-плана:

"Необходимо изучить рынок: понять свою услугу/товар, средний чек, который можно за нее запросить, просчитать приблизительную маржинальность. Неплохой способ понять рынок быстрее – связаться с коллегами либо потенциальными конкурентами из такой же сферы деятельности и договориться о звонке или совместном обеде. Обычно конкуренты соглашаются на предложение, если уверены, что аналогичный бизнес будет запущен не в их регионе".

По словам эксперта, прежде всего цифры в бизнес-плане должны основываться на формулах так, чтобы, изменив предполагаемые показатели доходов либо предстоящих расходов в одном месте, они автоматически влияли на взаимозависимые показатели в других разделах, иначе слишком много времени будет потрачено на постоянные пересчеты. Их придется делать много, особенно на этапе планирования.

“Один из главных вопросов, который необходимо решить: какая сумма необходима для первоначального запуска бизнеса, чтобы он не “затонул”. Нужно просчитать точку выхода бизнеса на самообеспечение без дополнительных инвестиций и через сколько окупятся вложенные средства", — добавил эксперт.

Шаг 4: Прохождение конкурса и отчетность

Заявку можно подать онлайн. Иногда нужно защитить проект перед комиссией, в ходе которой эксперты оценивают перспективность бизнес и возможность его реализации, так и самого предпринимателя. После одобрения средства перечисляются на расчётный счёт. Важно вести учёт расходов и предоставлять отчётность, в связи с тем, что проводится проверка комиссии по контролю за целевым использованием денег. Она проверяет, как развивается бизнес и как расходуются средства. В случае успешного прохождения проверки комиссия составляет акт о выполнении условий договора о предоставлении субсидии. При нарушении условий государство может потребовать вернуть средства.

Причины отказа и как их избежать

Основные причины отказа в государственной помощи для представителей МСП, ИП и самозанятых:

несоответствие категории и условиям программы;

неполный пакет бумаг и ошибки в документах;

формальный бизнес-план без расчётов;

несоответствие условиям программы;

отсутствие собственных средств для софинансирования;

задолженности или трата ранее полученных средств не по назначению.

Одна из частых причин отказа — отсутствие в бизнес-плане подтверждения социально-экономической значимости проекта для региона, например, создание рабочих мест или замещение импорта.

Анастасия Вовк отмечает, что минимизировать риски помогает предварительная консультация в "Мой бизнес" и тщательная проверка требований программы.

© Depositphotos.com / CITAlliance Бизнес-леди

Изменения в господдержке бизнеса в 2025-2026 годах

Поддержка МСП встроена в новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Расширяется цифровизация мер поддержки, усиливается контроль за целевым использованием средств и ведение реестра получателей. По мнению Анастасии Вовк, в 2025–2026 годах государственная поддержка бизнеса всё больше ориентируется не на форму компании, а на смысл и вклад проекта.

Новые федеральные проекты: "Эффективная и конкурентная экономика" и "МСП+"

В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" приоритет получают инициативы, которые создают прикладную ценность — технологическую, социальную или экономическую.

На практике это означает, что чаще всего поддержку получают проекты в сферах:

производства и промышленности,

здравоохранения и медицинских сервисов,

искусственного интеллекта и IT-разработки,

образования и EdTech,

культуры, креативных индустрий и моды,

e-commerce, общественного питания и сервиса,

агробизнеса и Agrotech,

социального предпринимательства,

туризма и гостеприимства,

услуг для бизнеса, финтеха и устойчивых экологических решений.

"Отдельно стоит отметить рост доступности грантов и программ поддержки для молодых, технологических и креативных проектов. В рамках федеральных предпринимательских программ, где я выступала ментором (в том числе инициатив при поддержке Сбер), заявки успешно формировали также и команды с проектами: историко-культурной направленности, внедрения ИИ в искусство и образование, создания стартапов и цифровых приложений, — рассказала Анастасия Вовк. — Этот опыт показывает, что в 2026 году государственная поддержка — это не закрытая система "для избранных", а рабочий инструмент роста для тех, кто умеет чётко сформулировать идею, показать её пользу и корректно оформить документы".

IT-сектор: налог 5%, льготная ипотека

Развитие ИT-сегмента в условиях санкций и импортозамещения стало еще более актуальным. Поддержка IT-сектора включает: отсрочку от службы в армии, льготную ипотеку, упрощение процедуры трудоустройства иностранных специалистов, компенсацию 50% стоимости российского ПО, льготный лизинг, освобождение аккредитованных IT-компаний на срок до 3 лет от валютного, налогового и других видов контроля.

Организациям, работающим в сфере информационных технологий, доступны субсидии для бизнеса и возможность вернуть часть затрат на разработку цифровых продуктов, а также получить грант на поддержку российских решений — до 500 млн ₽, для особо значимых проектов — до 6 млрд ₽.

© Depositphotos.com / AndrewLozovyi Бизнесмен

Полезные ресурсы и контакты

Предприниматели могут использовать различные ресурсы, чтобы узнать о мерах поддержки:

МСП.РФ — цифровая платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес.

Портал "Мой бизнес" — единый ресурс, где собрана информация обо всех федеральных и региональных программах, включая анонсы грантовых конкурсов.

Портал "Госуслуги" — в разделе "Бизнес" можно подать заявку на получение субсидий и заключение социального контракта онлайн, а также проверить статус МСП.

ГИСП (Государственная информационная система промышленности) — ключевой источник информации для тех, кто занимается производством, в том числе о льготных займах и мерах поддержки для производственного МСП.