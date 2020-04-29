Путин заявил, что России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

"Но что в этой связи предлагается: предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения, а если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет — значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", — заявил Путин.