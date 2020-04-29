Путин заявил, что России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом заявил, что России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии.
В то же время глава государства в ходе обращения к россиянам отметил, что пик эпидемии еще не пройден.
"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что даже после пика в некоторых регионах ситуация может остаться напряженной. Он призвал быть готовыми к такому развитию событий и предусмотреть все риски, чтоб не оказаться отброшенными назад в борьбе с болезнью.
Российский лидер заявил, что мир впервые после Второй мировой войны проходит через подобные испытания.
"Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены", — заявил Путин.
Майские праздники
На фоне грядущих праздников глава государства призвал россиян избегать посиделок в больших компаниях и провести эти дни с максимальной осторожностью.
"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, всё позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", — отметил президент.
Он также объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая с сохранением зарплаты.
Об экономике
Российский лидер подчеркнул, что сейчас страна и мир стоят перед нравственным выбором, и нельзя ставить материальное благополучие выше жизней людей.
При этом он упомянул, что порой высказывается мнение о том, что в первую очередь необходимо думать об экономике.
"Но что в этой связи предлагается: предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения, а если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет — значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", — заявил Путин.
Глава государства пообещал, что после коронавируса жизнь в стране наладится. Он подчеркнул, что меры государственной поддержки будут постоянно дополняться, а все, кто сейчас испытывает трудности или потерял работу, получат помощь.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,9 миллиона человек, из них более 200 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.