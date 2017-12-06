Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Два часа назад министр обороны (Сергей Шойгу) доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов", — сказал журналистам глава государства.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — добавил президент.

*Террористическая организация, запрещенная в России