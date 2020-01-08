Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. 8 января 2020

Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов . Церемония состоялась в Стамбуле. В ней также приняли участие президент Сербиии премьер-министр Болгарии

Путин и Эрдоган официально запустили газопровод "Турецкий поток" pic.twitter.com/o1N60n1rKm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 января 2020 г.

"Все присутствующие <...> являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что происходящее "наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты".

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.

Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.

Первая сухопутная нитка сошлась с турецкой газотранспортной системой у города Люлебургаз, а вторая проходит до границы Турции с Болгарией.

В конце ноября "Газпром" сообщил, что пусконаладочные мероприятия находятся на завершающем этапе, обе нитки заполнены газом.