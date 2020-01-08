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Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
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РИА Новости

Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

16:20 08.01.2020 (обновлено: 18:01 08.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
Церемония состоялась в Стамбуле. В ней также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
"Все присутствующие <...> являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле 8 января 2020. Стоп-кадр видео
Вчера, 17:05
Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"
Он также добавил, что происходящее "наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты".
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.
Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Первая сухопутная нитка сошлась с турецкой газотранспортной системой у города Люлебургаз, а вторая проходит до границы Турции с Болгарией.
В конце ноября "Газпром" сообщил, что пусконаладочные мероприятия находятся на завершающем этапе, обе нитки заполнены газом.
В конце декабря стало известно о завершении укладки сербского участка газопровода. Осталось достроить только болгарский фрагмент, после чего сырье начнут получать и жители Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что это произойдет в мае.
Газопровод Турецкий поток
Вчера, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
87919146976
Обсудить 164
Турецкий потокАлександр ВучичБойко БорисовВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
Популярные комментарии
За 20 лет не построил ни одного нового завлда или фабрики, одни трубы
9 января, 02:57
ODOR SCROTUM
2560032010
Ну, что? Наглядная демонстрация преимуществ сотрудничества государств с авторитарными (или, если хотите. с авторитетными в своих странах) Лидерами! Договорились и сделали! А все эти демократические структуры,которые я и за государства не считаю, только и смогли, что бросить почти доделанную трубу в море и в страхе разбежаться от одного окрика из-за океана. Ничтожные людишки!
8 января, 16:23
Von Stirliz
199712028
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