Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
Церемония состоялась в Стамбуле. В ней также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Путин и Эрдоган официально запустили газопровод "Турецкий поток" pic.twitter.com/o1N60n1rKm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 января 2020 г.
"Все присутствующие <...> являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента", — подчеркнул российский лидер.
Он также добавил, что происходящее "наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты".
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.
Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.
Первая сухопутная нитка сошлась с турецкой газотранспортной системой у города Люлебургаз, а вторая проходит до границы Турции с Болгарией.
В конце ноября "Газпром" сообщил, что пусконаладочные мероприятия находятся на завершающем этапе, обе нитки заполнены газом.
В конце декабря стало известно о завершении укладки сербского участка газопровода. Осталось достроить только болгарский фрагмент, после чего сырье начнут получать и жители Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что это произойдет в мае.
Вчера, 16:17Газопровод "Турецкий поток"