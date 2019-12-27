Выбор РИА Новости: главные события 2019 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Одним из ключевых событий уходящего года в Кремле считают запуск железнодорожного сообщения через Одним из ключевых событий уходящего года в Кремле считают запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост . Как показал опрос фонда "Общественное мнение", такого же мнения придерживаются большинство россиян.

Для автомобильного движения самый протяженный в России мост открыли годом ранее, причем с опережением графика, что позволило снять ряд логистических проблем. Теперь же нет никаких транспортных ограничений, и Крым превратился в полноценный круглогодичный курорт.

Уходящий год запомнится многими событиями — и не только радостными. РИА Новости предлагает свою версию предварительных итогов 2019-го.

Крымский железнодорожный

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустил 23 декабря лично Владимир Путин. В этот день в Крым отправился первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, а 24 декабря — первый двухэтажный состав с вагонами купе и СВ из Москвы. Перед этим президент сам проехал по мосту, причем половину пути — в кабине машиниста.

На билеты в первые поезда был ажиотажный спрос, все быстро раскупили. Оператором перевозок выступила компания "Гранд Сервис Экспресс". Весной и к началу курортного сезона планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов страны.

Таким образом, россияне смогут приезжать на поездах в Крым и в межсезонье — когда цены на отдых ниже. Грузовое движение откроется 1 июня 2020 года. Это окончательно исключит риски, связанные с нестабильностью работы паромной переправы, и позволит зафиксировать цены на товары, а на некоторые и существенно снизить.

К запуску железнодорожного движения строители сделали подсветку моста по всей его длине. Арочный участок заиграл цветами российского флага. Кубанские и крымские виноделы изготовили специальную серию вин с названием "Крымский мост": три кубанских предприятия — по 19 тысяч бутылок, два крымских — 19 тысяч, по тысяче бутылок на каждый метр моста.

Иркутское наводнение на фоне пожаров

Уходящий год стал периодом испытаний на прочность для Иркутской области . В июле и августе западные территории региона залили дожди, в то время как на севере, где бушевали пожары, при температуре плюс 35 градусов не выпало ни капли.

Летом в области было две волны паводка, из-за проливных дождей из берегов вышли пять крупных рек. Жители подтопленного Тулуна до последнего не верили, что паводок обернется трагедией, и не покидали свои дома. Когда вода внезапно поднялась выше критической отметки, многие оказались в ловушке, спасателям приходилось буквально на руках выносить людей из затопленных домов. Стихия практически стерла с лица земли целые деревни и поселки. Наводнение разрушило мосты и дороги, затопило школы, больницы и детские сады, без малого семь тысяч домов признали непригодными для жилья.

Для восстановления всей инфраструктуры потребуется несколько лет и десятки миллиардов рублей. При этом президент в начале сентября раскритиковал то, как оказывается помощь пострадавшим. В начале декабря губернатора Иркутской области Сергея Левченко отправили в отставку, врио главы региона назначили Игоря Кобзева.

Развал ДРСМД и предложенный Россией мораторий

Второго августа очень тревожной новостью для всего мира стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ( ДРСМД ) — одного из символов разрядки 1980-х.

Вашингтон сделал это под предлогом нарушений, якобы допускаемых Россией. Ключевая претензия касалась российской крылатой ракеты 9М729. США потребовали уничтожить этот тип носителей, Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении договора голословными и указав, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.

В сентябре Россия предложила ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий документ, подписанный Владимиром Путиным, разослали в ведущие страны Европы и Азии и в различные международные организации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, хотя Запад, за исключением Франции, пока не отреагировал на эту инициативу, позиция Москвы по данному вопросу не изменится.

Президент из сериала

Неожиданностью, которая вызвала большие ожидания, стала победа на президентских выборах Владимира Зеленского . Он набрал рекордные для современной Украины 73% голосов избирателей. Популярность Зеленскому принес сериал "Слуга народа", где он сыграл честного школьного учителя Василия Голобородько, который случайно стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

Голосуя за него, избиратели рассчитывали в первую очередь на восстановление мира в стране. Однако несмотря на то, что при помощи досрочных выборов в Раду Зеленский и его окружение сосредоточили в своих руках всю полноту власти, пока заметных результатов не достигнуто.

Определенные надежды на подвижки в Донбассе связывали с "нормандским саммитом", который состоялся в Париже в декабре — после трехлетнего перерыва. Но прозвучавшие после встречи заявления Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений очень насторожили Москву. Если это случится, вся ситуация вообще может полностью зайти в тупик, предупредил президент России.

При этом практически удалось решить вопрос газового сотрудничества Украины и России. Двадцатого декабря в Минске подписали протокол, согласно которому для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор о бронировании мощностей для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020-м и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах. Кроме того, документ включает в себя договоренности об урегулировании юридических разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом". На данный момент соглашения ожидают финализации — стороны надеются на их подписание в последние выходные уходящего года.

"Пылающий континент"

Почти весь год в центре внимания мировых СМИ была Латинская Америка. Волна антиправительственных протестов прокатилась по ряду стран континента, заставив экспертов вновь вспомнить позабытый образ — "пылающий континент".

В Венесуэле после выборов, в конце января, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Западные страны во главе с США заявили о его признании. Россия же считает законно избранным президентом Николаса Мадуро.

Осенью резко обострилась ситуация в Боливии. Оппозиция сообщила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Лидеру страны Эво Моралесу, одержавшему победу в ходе голосования, под давлением военных пришлось покинуть пост и страну. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

В октябре — ноябре массовые протесты из-за недовольства социальной и экономической политикой властей развернулись в Эквадоре, Колумбии и Чили. Президент Чили Себастьян Пиньера даже отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре.

WADA

Большим неприятным предновогодним сюрпризом стало для российских спортсменов решение исполкома WADA лишить РУСАДА статуса соответствия. В результате Россию могут отстранить на четыре года от таких крупнейших соревнований, как Олимпийские/Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

В сентябре WADA начало проверку РУСАДА на соответствие Всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрением на манипуляции, совершенные в базе данных закрытой московской антидопинговой лаборатории перед ее передачей международным экспертам. В ноябре комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, основываясь на доказательствах манипуляций с российской стороны, приведенных экспертами WADA. Отечественные эксперты назвали расследование WADA некорректным.

Тем не менее 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, что, согласно регламенту, означало санкции для всей юрисдикции. Российским государственным чиновникам и руководителям Олимпийского комитета запрещено посещать эти мероприятия, России нельзя проводить подобные соревнования, а отечественные спортсмены будут допускаться к ним выборочно, на условиях участия в нейтральном статусе.

Путин назвал решение несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву и Олимпийской хартии. По его словам, наказание за допинг в спорте должно быть индивидуальным и не может затрагивать "чистых" спортсменов. Если нет претензий к Олимпийскому комитету России, то российские спортсмены должны выступать на Играх под своим флагом. Девятнадцатого декабря наблюдательный совет РУСАДА отказался соглашаться с решением WADA. Если дело рассмотрят в Международном спортивном арбитраже (CAS), процесс начнется в январе 2020 года, вердикт ожидается в апреле 2020-го.

Революция красных и белых вин

Уходящий год был весьма насыщенным с точки зрения законодательных инициатив и изменений. Одна из наиболее заметных новелл — законопроект о виноградарстве и виноделии. Он затрагивает самые разные сферы — от сырья до специфики продаж вина. Это документ непростой судьбы: в начале октября Госдума отклонила проект о развитии виноградарства и виноделия (который был внесен в нижнюю палату в 2017 году), чтобы разработать новый.

Документ утвержден нижней палатой парламента 18 декабря. Он вводит ряд совершенно новых терминов, в том числе "вино России": это вино, которое полностью, на 100%, произведено из винограда, выращенного на территории страны. Правда, некоторые положения закона вызвали споры в отрасли — например, запрет использования импортного виноматериала.

И хотя в новом году дискуссии вряд ли утихнут и, как обещалось, в документ внесут поправки, несомненно одно: российские виноделы получили свой закон, который отделяет регулирование вин от других видов алкоголя. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев отмечал, что подобного в истории страны еще не было, и назвал законопроект настоящей революцией.

Арест и освобождение Голунова

Один из громких криминальных сюжетов этого лета — задержание в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полиция объявила, что у репортера нашли пять свертков с мефедроном и он, возможно, причастен к "группе лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе". В квартире Голунова, как утверждало столичное ГУМВД, также обнаружили наркотики. Молодой человек утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили.

На следующий день после задержания, 7 июня, полиция опубликовала фото нарколаборатории — по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова, снимки сделаны именно в квартире Голунова. Впоследствии выяснилось, что это не так, и полиция Москвы объяснила публикацию "ошибкой сотрудника". Самого журналиста по решению Никулинского суда Москвы 8 июня отправили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Бумажные версии ведущих российских деловых газет РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" вышли с единой первой полосой, посвященной расследованию. В защиту Голунова высказались известные актеры, политики, депутаты и общественные деятели, в ситуацию вмешались президентский Совет по правам человека и Союз журналистов Москвы. В мэрию Москвы поступили заявки на митинги в защиту Голунова.

Уже 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что Голунова освобождают из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты "в связи с недоказанностью". Из-за этой истории из органов уволили двух генералов — главного борца с наркотиками в структуре ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, работы лишились четыре рядовых борца с наркотиками из УВД по ЗАО и их шеф Андрей Щиров.

Летние протесты

Летом 2019 года в Москве прошли митинги — и не все были согласованными. На мероприятии 12 июня в поддержку Голунова задержали 200 из 1200 демонстрантов. Почти всех вскоре отпустили.

В середине июля состоялось несколько не согласованных со столичными властями акций, организованных оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Самая крупная — 27 июля, по данным полиции, в ней участвовало 3,5 тысячи человек, были массовые задержания. Еще одно масштабное мероприятие, также не согласованное с мэрией и завершившееся задержаниями, было 3 августа.

По следам несогласованных акций Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторых фигурантов впоследствии осудили, с других обвинения сняли.

Самые известные среди осужденных — Владислав Синица, Павел Устинов и Егор Жуков. Первый получил пять лет колонии за скандальный твит, который экспертиза расценила как призыв к насилию над детьми силовиков, второй — условный срок за вывихнутое плечо росгвардейца, третий — тоже условное наказание за призывы к экстремизму через YouTube-канал.

Китовая тюрьма

Плохой историей с хорошим концом стала обнаруженная на Дальнем Востоке "китовая тюрьма". Осенью 2018 года в бухте Средняя в Приморье экологи увидели в тесных вольерах 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух. Морские животные содержались в ужасных условиях. Активисты решили добиваться их освобождения.

Зоозащитники высказали опасение, что белухи и косатки просто погибнут, поскольку у детенышей нет навыков выживания в естественной среде, а в том районе для млекопитающих не хватает кормовой базы.

Двадцать второго февраля президент дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными разобраться в проблеме. Суд на Сахалине вынес вердикт, что животные выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, распределявшие квоты на отлов косаток и белух. Специалисты сочли правильным выпускать белух в Охотском море, а косаток — в районе Шантарских островов. Операция по вызволению "заключенных" из "китовой тюрьмы" началась в июне. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море освободили последних белух.