В Минобороны Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по Идлибу

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Переговоры России и Турции по сирийскому Идлибу проходят в позитивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование в регионе, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Ранее Минобороны Турции сообщило о переговорах с военной делегацией из РФ по Идлибу в Анкаре во вторник.
"Переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. С 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4, мы работаем над этим", - цитирует Акара агентство Anadolu.
РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе