В Минобороны Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по Идлибу

"Переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. С 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4, мы работаем над этим", - цитирует Акара агентство Anadolu.

В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.