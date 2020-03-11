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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-11T11:46+0300
https://ria.ru/20200311/1568422120.html
В Минобороны Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:281:2756:1831_1036x0_80_0_0_02e4c86810333af2f45bf66016d13b69.jpg
РИА Новости

В Минобороны Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по Идлибу

11:46 11.03.2020
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© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Переговоры России и Турции по сирийскому Идлибу проходят в позитивном ключе, с 15 марта планируется начать совместное патрулирование в регионе, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Ранее Минобороны Турции сообщило о переговорах с военной делегацией из РФ по Идлибу в Анкаре во вторник.
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"Переговоры с российской делегацией продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. С 15 марта планируется начать совместное патрулирование вдоль трассы M4, мы работаем над этим", - цитирует Акара агентство Anadolu.

РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.
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В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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