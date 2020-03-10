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Путин: наделять Госсовет полномочиями президентского характера опасно
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РИА Новости

Путин: наделять Госсовет полномочиями президентского характера опасно

15:54 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Совет безопасности и Госсовет напрямую народом не избираются, наделение их полномочиями президентского характера неприемлемо и опасно и приведет к расколу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез – Совет безопасности - или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно, неприемлемо, более того, опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества", - сказал Путин, выступая перед депутатами Госдумы.
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"Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с этим предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан, давайте не будем этого делать", - добавил он.
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