Путин: наделять Госсовет полномочиями президентского характера опасно

"Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с этим предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан, давайте не будем этого делать", - добавил он.