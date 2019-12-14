Случаи притеснения журналистов на Украине в 2017 — 2019 годах

2019
14 декабря журналистку НТВ Александру Тонких, которая прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом из Стамбула (Турция), не впустили на Украину под предлогом, что она посещала Крым в 2016 году. Ей запретили въезд в страну на три года.
13 декабря погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину из-за посещения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
В конце октября Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева.
27 марта стало известно, что Украина приняла решение выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь. По данным спецслужбы, причиной стала публикация материалов о нарушении прав национальных меньшинств на Украине. Россиянке запретили въезд в страну на три года.
25 марта сотрудники украинской погранслужбы отказали аккредитованному журналисту итальянского государственного телеканала RAI Марку Иннаро во въезде на территорию страны, где он планировал освещать выборы президента. Причиной стало "недостаточное обоснование цели пребывания".
14 марта украинские пограничники не пустили на Украину аккредитованного канадского тележурналиста с российским гражданством. Причиной стало посещение им Крыма. Журналисту запрещен въезд на Украину сроком на три года.
В начале марта стало известно, что австрийскому журналисту телеканала ORF Кристианe Вершютцу на год запретили въезд на Украину. По данным СБУ, это было сделано, чтобы обеспечить его безопасность. 27 марта журналист подал в Окружной административный суд Киева иск против СБУ с требованием признать решение о запрете въезда незаконным.
2018
7 декабря стало известно, что украинские пограничники не пустили на территорию страны четырех российских журналисток. По информации СМИ, речь идет о сотруднице издания "Старая Русь" Елене Николаевой, Юлии Никитиной из "Фонтанки", а также корреспонденте газеты "Мой район" Елене Владыкино и журналистке сети SCOOP Анастасии Дроздовой.
10 июля пресс-секретарь Погранслужбы Украины сообщил, что в страну не пустили британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего телепередачу "Поедем, поедим" на одном из российских телеканалов, в связи с тем, что он посещал Крым. Бродерипу запрещен въезд на Украину сроком на три года.
26 июня стало известно, что сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ. Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности и запретили посещать Украину в ближайшие пять лет. Собкору RT в Израиле Поле Слиер также запрещен въезд на Украину в течение пяти лет.
1 июня СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с силовиками и докладывать о сотрудниках РИА Новости. Затем Высокович вернулась в Литву, где и рассказала о случившемся.
15 мая стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене. В тот же день сотрудники Службы безопасности Украины устроила обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Журналистов не стали задерживать, им не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос в СБУ. Защита обжаловала арест Вышинского, однако суд отклонил апелляцию.
9 мая стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и Первого канала Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Службе безопасности Украины утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".
1 мая пограничники киевского аэропорта "Борисполь" не пропустили на территорию Украины репортера пражского интернет-издания Parlamentní Listy Яна Рыхетского, ссылаясь на соответствующий запрет со стороны СБУ. Попытки журналиста выяснить причину данного решения СБУ не увенчались успехом, пограничники сообщили, что оно прикрыто грифом секретности.
1 мая итальянский фотожурналист Джорджио Бьянки, работающий над документальным фильмом об украинском кризисе, был задержан в киевском аэропорту Борисполь из-за запрета на въезд на Украину. По словам Джорджио Бьянки, на паспортном контроле пограничники сообщили ему, что его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, и ему надлежит вернуться обратно.
13 апреля главный редактор украинского журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах чиновников Украины, в которых якобы участвовал и депутат Верховной рады Сергей Пашинский. По словам Сыча, после выхода в журнале материала о коррупционных схемах, которые используют в оборонной промышленности высокопоставленные чиновники, среди которых депутат Рады Пашинский, в редакцию журнала пришли его адвокаты с предложением об урегулировании. Он добавил, что мирным вариантом урегулирования является публикация в журнале "Новое время" статьи, опровергающей предыдущий материал.
17 марта Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила въезд ей на три года. По данным спецслужбы, журналистка в начале марта подготовила четыре видеоматериала, которые "в искаженном виде подавали ситуацию на Украине".
2017
21 ноября Служба безопасности Украины заявила о выдворении российского журналиста Игоря Петрашевича с запретом на въезд в страну на три года.
19 ноября стало известно, что журналист грузинской телекомпании "Рустави 2" Тамаз Шавшишвили был депортирован с Украины. Ранее о похищении Шавшишвили заявлял бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По словам журналиста, он был задержан спецназовцами, ворвавшимися к нему в квартиру, и увезен в неизвестном направлении. Шавшишвили рассказал, что после многочисленных переездов и смены транспорта он оказался в вертолете, а затем вместе с другими гражданами Грузии — на пароме, на котором вернулся в Грузию. По словам Шавшишвили, ему запретили въезд на Украину на три года, хотя он имел право на проживание и работу там. Причины выдворения ему не известны.
7 ноября журналиста РИА Новости Захара Виноградова высадили из поезда Москва - Одесса в Конотопе при проверке документов. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну на пять лет.
4 октября корреспондента НТВ Вячеслава Немышева задержали в Киеве, когда он записывал репортаж. Его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ. Затем журналиста передали сотрудникам СБУ. 5 октября Служба безопасности Украины выдворила Вячеслава Немышева из страны. Журналисту запретили въезд в страну на три года.
29 сентября суд в Житомирской области приговорил к девяти годам лишения свободы журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых ранее задержали по обвинению в сепаратизме, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были арестованы в ноябре 2015 года. 21 февраля 2018 года апелляционный суд Киева отменил обвинительный приговор журналистам и постановил освободить их из-под стражи в зале суда. Дело Васильца и Тимонина передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кроме того, им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
30 августа появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Позже Служба безопасности Украины сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на три года.
29 августа Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности в публикациях". 13 октября этим испанским журналистам въезжать в страну разрешили.
15 августа Украина выдворила из страны российскую журналистку, специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.
1 августа Служба безопасности Украины в Житомире задержала журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В мае 2018 года Королевский районный суд Житомира продлил арест Муравицкому до 5 июля.
26 июля стало известно, что из Украины выдворили российскую журналистку, сотрудницу телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву и запретили ей въезд в страну на три года. По сообщению Службы безопасности Украины, Князева вела "деструктивную деятельность под псевдонимом "Саушкина". Утверждается, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о положении дел в государстве, работе высших органов власти и силовых структур. Затем она использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".
14 июля украинский медиахолдинг "Вести" заявил, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов. 20 июля украинский медиахолдинг "Вести" написал отрытое письмо органам исполнительной и законодательной власти с требованием защитить издание от давления со стороны правоохранительных органов и не допустить якобы планирующейся попытки заблокировать работу холдинга.
7 июля журналистка украинского телеканала "1+1" Наталья Нагорная обвинила сотрудников полиции Украины в применении к ней силы за съемку работы полицейских на блокпосту в районе Марьинки в Донбассе. По данным полиции, журналисты отказались проходить стандартную процедуру проверки документов, кроме того, у съемочной группы якобы не было разрешения на съемку блокпоста. Как заявила СМИ Нагорная, автомобиль со съемочной группой ехал на съемку в Донбасс по договоренности с пресс-офицером военной операции украинских силовиков в Волновахе, однако вблизи Марьинки их остановили полицейские и отняли документы. При этом Наталью повалили лицом на землю, над ее головой перезаряжали автомат с нецензурной бранью. Один из "собеседников" вырвал у журналистов телефон, швырнул на землю, пытаясь разбить. После "общения" с полицией журналисты в больнице зафиксировали побои.
22 июня в Киеве задержали главреда украинского издания "Страна.ua" Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. После того, как за него внесли залог, Гужва вышел на свободу. 3 июля он заявил, что Служба безопасности Украины завела еще одно уголовное дело против журналистов интернет-издания "Страна.ua" за "вмешательство в личную жизнь" депутата Верховной рады Антона Геращенко. 9 августа Игорь Гужва заявил о попытках власти сфабриковать новое дело против него. Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей".
7 мая газета "Комсомольская правда" сообщила, что двух журналисток издания Марию Ремизову и Елену Бодуэн, аккредитованных на "Евровидение", не пустили на Украину. Они были высажены с поезда в пункте контроля "Конотоп" украинскими пограничниками.
6 мая директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников