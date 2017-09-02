Глава СБУ поддержал решение о депортации журналистки Первого канала

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает правильным решение о выдворении российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из страны, несмотря на критику ОБСЕ.

"В ОБСЕ тоже есть всякие люди, в хорошем понимании этого слова скажу. Но Служба безопасности приняла решение, руководствуясь исключительно национальными интересами, и считаем, что сделала это правильно", — сказал Грицак в субботу журналистам, комментируя реакцию ОБСЕ на выдворение журналистки.

Главу СБУ в своем эфире транслировал телеканал "112 Украина".

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года. По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе "гражданской войной", а не "российской агрессией".

В ОБСЕ заявили, что изгнание журналистов или отказ им во въезде на Украину являются тревожными и чрезмерными мерами со стороны Киева, и что они "не прозрачные и не имеют надлежащего механизма апелляции".