Против "Страны.ua" возбудили еще одно дело, заявил Гужва

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Главред украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело против журналистов издания за "вмешательство в личную жизнь" депутата Верховной рады Антона Геращенко.

Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

"Возбуждено еще одно уголовное производство, которое фабрикуется сейчас против нас — это производство о вмешательстве в личную жизнь политика, народного депутата Антона Геращенко", — цитирует слова Гужвы издание "Страна.ua".

По его словам, Геращенко был героем ряда публикаций издания, в частности статьи о квартире и машине, которые приобрел депутат. "Обществу интересно и важно знать, какой уровень расходов у тех или иных политиков, на каких машинах они ездят, в каких квартирах они живут и как это соотносится с их официально задекларированными доходами. Это все является общественно значимой информацией, и во всем мире именно так ее и воспринимают", — сказал Гужва.

Он считает попыткой давление возбуждение очередного дела против издания. "Мы видим четкую установку властей на то, чтобы задавить наше издание. Лишить меня свободы и возможности заниматься журналистской деятельностью, уничтожить независимое СМИ, которое публикует общественно значимые критические материалы по отношению к власти", — заявил Гужва.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.