Против "Страны.ua" возбудили еще одно дело, заявил Гужва

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Главред украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело против журналистов издания за "вмешательство в личную жизнь" депутата Верховной рады Антона Геращенко.
"Возбуждено еще одно уголовное производство, которое фабрикуется сейчас против нас — это производство о вмешательстве в личную жизнь политика, народного депутата Антона Геращенко", — цитирует слова Гужвы издание "Страна.ua".
По его словам, Геращенко был героем ряда публикаций издания, в частности статьи о квартире и машине, которые приобрел депутат. "Обществу интересно и важно знать, какой уровень расходов у тех или иных политиков, на каких машинах они ездят, в каких квартирах они живут и как это соотносится с их официально задекларированными доходами. Это все является общественно значимой информацией, и во всем мире именно так ее и воспринимают", — сказал Гужва.
Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.