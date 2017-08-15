МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина выдворила из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, сообщает портал Вести.ру.

"Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти", — сообщает портал со ссылкой на телеканал " Россия 24 ".

Киевские власти регулярно препятствуют работе российских журналистов. Так, в июле киевские власти выдворили из страны сотрудницу телеканалов "Россия-1" и "Россия-24 Марию Князеву. В мае на Украину не пустили аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента "России сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда".

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при украинских государственных органах 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. Российский МИД назвал подобные действия наступлением на свободу СМИ и призвал мировую общественность жестко отреагировать на них.

При этом, как отмечали в Национальном союзе журналистов Украины, в стране ухудшилась ситуация с безопасностью работников СМИ, а преступления против них остаются безнаказанными.