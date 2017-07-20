Украинские "Вести" попросили защиты у Порошенко

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинский медиахолдинг "Вести" написал отрытое письмо органам исполнительной и законодательной власти с требованием защитить издание от давления со стороны правоохранительных органов и не допустить якобы планирующейся попытки заблокировать работу холдинга.
В прошлую пятницу издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.
Среди адресатов письма значатся президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Матиос и омбудсмен Валерия Лутковская. Его текст опубликован на сайте "Вестей" в четверг.
В "Вестях" отметили, что действия силовиков вызвали осуждение со стороны многих влиятельных международных организаций, таких как Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке, Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины. При этом Совет Европы присвоил обыскам в редакции "Вестей" второй уровень угрозы и отнес эти события к категории "преследование журналистов". Кроме того, ситуацией заинтересовались Европарламент, Международная федерация журналистов, парламентская группа немецкого Бундестага, посольство США и стран ЕС на Украине.
"Считаем действия и акт преследования медиахолдинга "Вести Украина" грубым нарушением гражданских прав, свободы слова и попыткой заткнуть рот независимым СМИ на Украине. Требуем вмешаться в ситуацию и остановить беспрецедентное давление на наши медиаресурсы и журналистов редакции", — говорится в письме.