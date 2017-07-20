Украинские "Вести" попросили защиты у Порошенко

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинский медиахолдинг "Вести" написал отрытое письмо органам исполнительной и законодательной власти с требованием защитить издание от давления со стороны правоохранительных органов и не допустить якобы планирующейся попытки заблокировать работу холдинга.

В прошлую пятницу издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

Среди адресатов письма значатся президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Матиос и омбудсмен Валерия Лутковская. Его текст опубликован на сайте "Вестей" в четверг.

В письме издание жалуется, что во время обысков правоохранители нарушили гражданские права журналистов, удерживая их в помещении в течение 16 часов и досматривая их личные вещи. При этом работа силовиков якобы едва не парализовала работу издания.

В "Вестях" отметили, что действия силовиков вызвали осуждение со стороны многих влиятельных международных организаций, таких как Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке, Европейская федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины. При этом Совет Европы присвоил обыскам в редакции "Вестей" второй уровень угрозы и отнес эти события к категории "преследование журналистов". Кроме того, ситуацией заинтересовались Европарламент, Международная федерация журналистов, парламентская группа немецкого Бундестага, посольство США и стран ЕС на Украине.

Однако, несмотря на значительный резонанс, по данным источников "Вестей", в ближайшее время планируется новая атака на ресурсы холдинга, отметили издании. "По представлению военной прокуратуры готовится решение об аресте и наложении запрета на пользование помещениями, где находятся редакции Радио Вести, газеты "Вести", сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua. В результате работа всех ресурсов будет остановлена, а команда журналистов, редакторов, профессионалов медиарынка лишена рабочих мест и фактически выставлена на улицу", — говорится в тексте письма.

"Считаем действия и акт преследования медиахолдинга "Вести Украина" грубым нарушением гражданских прав, свободы слова и попыткой заткнуть рот независимым СМИ на Украине. Требуем вмешаться в ситуацию и остановить беспрецедентное давление на наши медиаресурсы и журналистов редакции", — говорится в письме.