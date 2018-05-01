На Украине задержали итальянского журналиста из-за запрета на въезд

РИМ, 1 мая — РИА Новости. Итальянский фотожурналист Джорджио Бьянки, работающий над документальным фильмом об украинском кризисе, был задержан во вторник в киевском аэропорту Борисполь из-за запрета на въезд на Украину. Об этом РИА Новости сообщил по телефону сам журналист, ожидающий в настоящее время обратного рейса на родину.

"Сегодня я прилетел в Борисполь ранним рейсом около 07.30 утра (совпадает с мск — ред.). На паспортном контроле пограничники попросили пройти меня с ними в отдельное помещение. Там мне было сказано, что мое имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, и мне надлежит вернуться обратно. После этого меня сопроводили к одному из выходов на вылет", — рассказал собеседник агентства.

Однако на этом история не закончилась. Через некоторое время, по словам Бьянки, его вновь сопроводили в офисное помещение, где, как он утверждает, фактически подвергли допросу.

"Меня вновь привели в офис и, можно так сказать, допросили. Замечу при этом, что обращались со мной вполне любезно. Я совершенно спокойно ответил на все заданные мне вопросы и попросил разъяснить мотивы моего внесения в запретный список", — заявил Бьянки.

При этом фотожурналист сам рассказал представителям украинских властей, что в 2015 году МИД Италии сообщил ему о запрете на пять лет посещать Украину. Основанием для этого решения было то, что в 2015 году он якобы незаконно въехал на украинскую территорию. Тогда журналист, работавший в Донбассе, предоставил в итальянский МИД доказательства того, что он находился на Украине совершенно законным образом и, в частности, продемонстрировал авиабилеты и паспорт со всеми необходимыми отметками. В МИД проверили данную информацию и сообщили Бьянки, что украинские власти не имеют на него каких-то материалов, но тем не менее посоветовали как минимум в течение пяти лет не возвращаться на Украину.

"Удивительно, но сегодня представители украинских властей начали было ссылаться как раз на мнение итальянского МИД. Но я спросил у них, на каком, собственно, основании мне запрещают въезд на Украину. Ведь это странно: страна, которая стремится в Евросоюз, просто так запрещает фотожурналисту с европейским гражданством без каких-либо объяснений въезжать на свою территорию. Тогда мне было сказано, что я внесен в соответствующий список лиц, а мотивы, по которым это было сделано, известны вышестоящим органам, доступа к документам которых у них нет", — рассказал собеседник РИА Новости.

"Я пытался объяснить им, что действую в их же собственных интересах. Я ведь являюсь объективным журналистом, не встаю на чью-либо сторону. Сняв ранее материалы в Донбассе, я хотел бы дополнить их интервью, записанным в Киеве. До конца года мой фильм будет готов и выйдет на экраны. И я не хотел бы, чтобы кто-то мог предъявить мне претензии, что свидетельства собраны только у жителей Донбасса, которые клевещут на украинскую власть. Я хотел это сделать, но меня не пустили на Украину, и сейчас я жду рейса, который вечером вылетит в Италию", — резюмировал Бьянки.