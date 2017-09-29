СМИ: украинский суд вынес приговор двум журналистам за "сепаратизм"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Суд в Житомирской области приговорил к девяти годам лишения свободы журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых ранее задержали по обвинению в сепаратизме, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Журналиста Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина Андрушовский суд Житомирской области признал виновными… Обоим дали по девять лет лишения свободы. В этот срок учитывается время, проведенное ими в СИЗО, где Василец и Тимонин находятся с 2015 года", — говорится в сообщении.

По данным издания, приговор зачитывался в отсутствие подсудимых. Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи — подсудимый начал критиковать суд за принятое решение, Тимонин сам вышел из зала.

"В прошлом году журналиста Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ", — добавили в издании.

Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся уголовное дело против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за то, что его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины", а также гонения на редактора интернет-портала " Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Так же Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.