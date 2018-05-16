Главу РИА Новости Украина Вышинского этапируют в Херсон

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинские власти начали этапирование руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону РИА Новости его адвокат.
Обыски в РИА Новости Украина
В понедельник СБУ устроила пять обысков в офисах РИА Новости Украина. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого имеется гражданство России и Украины, в госизмене.
Главу портала, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский якобы ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что произошедшее — месть Киева за Крымский мост.
В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.