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РИА Новости

На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева

11:57 12.11.2019 (обновлено: 12:22 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
"Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами второго управления с дислокацией в Мариуполе и третьего управления в Северодонецке", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.
Он также выложил фотокопию ответа СБУ, согласно которому дела завели по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", санкция которой предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.
Ситуация с соблюдением прав журналистов и их безопасностью на Украине очень тяжелая. Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
6 ноября, 11:46
Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права
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Ситуация на УкраинеАлексей ГончаренкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныПавел ШереметРоссияКиевFacebook, Inc.Владимир Соловьев (телеведущий)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
До свидания, Италия? :-)))
12 ноября, 13:20
мпмихаил пронин
28800318
Как-то поздно они опомнились... :)
12 ноября, 11:58
zzonewige
171810014
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