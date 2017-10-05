Украина выдворила из страны журналиста НТВ

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева, ему запрещен въезд на Украину сроком на три года, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Корреспондент НТВ Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в LiveJornal

"Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста русского телеканала НТВ Вячеслава Немышева… Пропагандисту запрещен въезд на Украину сроком на три года", — говорится в сообщении СБУ.