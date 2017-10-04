Телеканал НТВ рассказал подробности задержания корреспондента в Киеве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, сообщается на сайте телеканала.

"Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре — ред.), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook.

Сейчас Немышева допрашивают прибывшие в отделение полиции сотрудники СБУ, отмечается в сообщении.

Вячеславу Немышеву 48 лет, он много лет работал на НТВ репортером. Позже снимал документальное кино о Камчатке, куда специально для этого переехал жить. В 2015 году вернулся в Москву, с тех пор работает в программе "Центральное телевидение". Женат, имеет троих детей, говорится на сайте телеканала.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.