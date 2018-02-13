Главред "Страна.ua" назвал условие возвращения на Украину

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Попросивший убежища в Австрии главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что вернется на Украину, когда получит возможность защитить свои права.

"Как только изменится ситуация, как только я увижу, что на Украине у меня появилась возможность защищать свои права в правовом поле, то я, естественно, вернусь первой же электричкой на родину", — сказал Гужва телеканалу Newsone

На прошлой неделе суд в Киеве объявил Гужву в розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Как отметил журналист, решение киевского суда не означает автоматическое объявление его в международный розыск, подобные меры должна предпринимать прокуратура. При этом журналист считает, что Австрия не станет выдавать его Украине, пока не рассмотрит обращение о предоставлении политического убежища.

"Они могут объявлять меня в розыск, еще какие-то шаги предпринимать, но это (экстрадиция. — Прим. ред.) невозможно", — полагает он.

Дело против Гужвы

Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков, но вскоре выпустили под залог. Журналист называл дело "спланированной провокацией".

Также против него рассматривается дело о неуплате налогов.

Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей". В обращении к читателям главред написал, что ему угрожали убийством. Он подчеркнул, что покинул Украину легально: по истечении меры пресечения, избранной судом. Австрийские власти выдали Гужве документ о пребывании в стране.