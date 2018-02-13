Главред "Страна.ua" назвал условие возвращения на Украину

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Попросивший убежища в Австрии главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что вернется на Украину, когда получит возможность защитить свои права.Newsone.
На прошлой неделе суд в Киеве объявил Гужву в розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как отметил журналист, решение киевского суда не означает автоматическое объявление его в международный розыск, подобные меры должна предпринимать прокуратура. При этом журналист считает, что Австрия не станет выдавать его Украине, пока не рассмотрит обращение о предоставлении политического убежища.
"Они могут объявлять меня в розыск, еще какие-то шаги предпринимать, но это (экстрадиция. — Прим. ред.) невозможно", — полагает он.
Дело против Гужвы
Также против него рассматривается дело о неуплате налогов.
Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей". В обращении к читателям главред написал, что ему угрожали убийством. Он подчеркнул, что покинул Украину легально: по истечении меры пресечения, избранной судом. Австрийские власти выдали Гужве документ о пребывании в стране.